La prima foto in costume dopo l’intervento di rimozione del seno. Lo scorso primo dicembre l’attore 33enne aveva annunciato: “Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans”. Poi, dopo aver dichiarato pubblicamente di aver terminato il passaggio di sesso, aveva aggiunto che “i pronomi per chiamarmi ora sono lui/loro”.

Nello stesso post, la star diventata famosa per la sua parte nel film Juno con cui si era aggiudicata anche una candidatura all’Oscar, aveva chiarito come il suo nome da quel momento in poi non sarebbe più stato Ellen ma Elliot. “Amo il fatto di essere trans. E amo anche essere queer. E più mi abbraccio forte e più sogno e più il mio cuore esplode e io fiorisco”, scriveva ai suoi fan.



Elliot Page, la prima foto in costume dopo l’intervento

L’attore che anche fatto parte del cast di due film su X-Men (nel 2006 e 2014) e nel 2017 è entrato nel cast della serie tv The Umbrella Academy, di cui è diventato uno dei volti più conosciuti, ha poi inaugurato il suo profilo Insatgram dopo l’annuncio del cambio di genere e di nome: “Il vostro amore e il vostro supporto sono stati il regalo più grande”. Quindi ha voluto ringraziare tutti per il sostegno in questo momento così importante: “Siateci sempre l’uno per l’altro…ci vediamo nel 2021”.





Ora, a distanza di sei mesi, Elliot Page ha pubblicato sul suo profilo la prima foto in costume dopo l’intervento di rimozione del seno avvenuto qualche settimana fa: “Il primo costume da trans”, ha scritto nella caption. Lo scatto del 33enne canadese a bordo piscina ha raggiunto oltre 2 milioni di like e un’infinità di messaggi. “Hot!”, ha commentato Miley Cyrus con un’emoji a forma di cuore. E l’attrice Ilana Glazer: “Guarda che bel ragazzo!”.

“Ha completamente trasformato la mia vita – ha recentemente rivelato l’attore al Time, a proposito della transizione – Non ho mai riconosciuto me stesso. Per molto tempo non potevo nemmeno guardarmi in foto”. E ancora: “Sono finalmente riuscito ad abbracciare la mia identità transgender e a diventare completamente quello che sono”.