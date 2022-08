Lutto nella tv, è morto il famoso attore Joe E Tata di Beverly Hills. Il suo personaggio, amatissimo da tutti i fan della serie tv americana, aveva 86 anni. Fu uno degli storici interpreti della famosa sitcom Beverly Hills 90210. In tanti hanno amato le avventure dei mitici Brandon, Kelly, Donna, Steve, Brenda, Dylan, David e tutti gli altri. E Joe E. Tata, seppur in un ruolo minore, è riuscito in ogni caso a fare breccia nel cuore dei milioni di fan in tutto il mondo.

L’attore ha interpretato il proprietario del Peach Pit. Si tratta del bar in cui i giovani protagonisti si ritrovavano, il loro punto fermo negli anni. Ed è anche il bar in cui ha lavorato Brandon, diventato amico fraterno di Nat. Ed era questo il nome del personaggio interpretato proprio da Joe E. Tata. L’attore è morto proprio nella sua Beverly Hills. Solo qualche anno fa gli era stato diagnosticato l’Alzheimer.





Lutto nella tv, è morto il famoso attore Joe E Tata di Beverly Hills

La figlia aveva avviato una raccolta fondi online per le cure dell’attore a per lui non c’è stato comunque nulla da fare. A dare il triste annuncio ci ha pensato un suo collega di set, Ian Ziering, che nella serie tv ha vestito i panni del frizzante Steve Sanders. Dolcissimo il suo ricordo sui social in cui ha dato il suo personale addio a Joe E. Tata.

L’attore ha ricordato altri volti della serie venuti a mancare negli ultimi anni. Ha menzionato la scrittrice e produttrice Jessica Klein e l’attrice Denise Douse, ma è impossibile non ricordare anche Luke Perry, che interpretava Dylan McKay, scomparso a marzo del 2019. Steve ha quindi scritto: “Joe era veramente eccezionale, era un uomo generoso, saggio e felice”.

Today we lost my dear friend and TV boss Joe E Tata. Nat Busiccio was a huge part of Beverly Hills 90210 and Joey was a huge part of my life. Rest In Peace Joe. There will never be another. https://t.co/HDPEXsL6Ui — Jason Priestley (@Jason_Priestley) August 25, 2022

Ziering ha raccontato che sebbene il Peach Pit fosse scenografia di Beverly Hills sembrava in realtà che fosse il set di una serie tutta incentrata su Nat. Per tutti loro, racconta, è stato un leader. Una morte che lascia sgomenti milioni di fan in tutto il mondo.

“Il ricovero d’urgenza”. Francesco Chiofalo, le sue prime parole dopo l’assenza dai social: “È grave”