Lutto nel cinema, è morta l’attrice Charlbi Dean a 32 anni. La donna è stata trovata senza vita a New York. In tanti la ricordano per la sua parte in Triangle of Sadness. A riportare la notizia della scomparsa dell’attrice, il sito Deadline: sembra che il decesso sia avvenuto a causa di un malore improvviso. Tuttavia c’è qualcosa che non torna e in queste ore stanno spuntando altri dettagli. Secondo molti infatti, l’attrice sarebbe in realtà morta per via di una malattia.

Secondo invece il portale Tmz, la morte di Charlbie Dean è avvenuta in un ospedale di New York dove la giovane era in cura. Seguiranno sicuramente dettagli sulla vicenda, ma per ora i familiari hanno scelto di non divulgare troppe informazioni. La giovane attrice in questo ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé per via del suo ultimo lavora sopracitato. Triangle of Sadness non è ancora uscito al cinema ma ha impressionato tutti al Festival di Cannes quest’anno, tanto che la donna ha ottenuto la Palma d’Oro.





Lutto nel cinema, è morta l’attrice Charlbi Dean a 32 anni

La 32enne infatti, è la protagonista del film insieme a Woody Harrelson. Non solo, è apparsa anche in altre produzioni come Spud e Death Race 3: Inferno. La Dean era nata il 5 febbraio del 1990 a Cape Town e ha iniziato la sua carriera a 6 anni come modella, apparendo su cataloghi e spot pubblicitari.

Il punto di svolta però arriva nel 2010, ovvero quando ha iniziato a lavorare come attrice nel film Spud, nel ruolo di Amanda, al fianco di John Cleese e Troye Sivan. Ha continuato a vestire questi panni nel 2013 con Spud 2. Dopo di che, andando per ordine, ha recitato in Death Race 3: Inferno, Blood in the Water, Don’t Sleep, Porthole e An Interview with God nel 2018.

Charlbi Dean, star of the Palme d’Or-winning Triangle of Sadness, has sadly passed away.



Rest in peace. pic.twitter.com/SSysbjczss — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 30, 2022

Charlbie Dean è apparsa nella serie tv Black Lightning per due stagioni nel ruolo di Syonide. Ed è arrivata nel 2020 la grande opportunità nel mondo del cinema, entrando a far parte del cast Triangle of Sadness di Ruben Östlund come protagonista. Il film vincitore della Palma d’Oro 2022 verrà proiettato anche al Toronto Film Festival e al New York Film Festival. Uscirà nelle sale il prossimo 7 ottobre.

“Continua a brillare”. Uccisa dall’ex, una folla immensa per Alessandra Matteuzzi: l’applauso e le lacrime di tutti