Una notizia devastante ha sconvolto il cinema e la televisione italiana, ora in lutto. Un grande artista è purtroppo morto, sconfitto da un tumore raro che non gli ha dato scampo. Se n’è andato per sempre per un mesotelioma pleurico; purtroppo tutte le cure si sono rivelate infruttuose e si è spento nella mattinata di sabato 19 aprile nella capitale Roma.

La notizia della sua dipartita è stata annunciata dalla moglie, anche lei famosa, che ha rilasciato una dichiarazione all’agenzia di stampa giornalistica Ansa. Cinema e televisione sono in lutto per l’addio ad una figura importante, che ha messo la firma su film amati dal pubblico.

Leggi anche: Lutto nel cinema italiano, addio a un protagonista del grande schermo





Cinema e televisione italiana in lutto: morto il regista

Addio al regista Angelo Longoni, che ha realizzato opere importanti per il cinema e la televisione. Aveva 68 anni ed era sposato con l’attrice Eleonora Ivone, la prima a comunicare la triste notizia. Longoni era anche uno scrittore, ma in particolare si ricordano le direzioni di film come Uomini senza donne e Naja.

Come riferito dalla coniuge, Longoni “è morto stroncato da un tumore rarissimo, il mesotelioma pleurico”, che è provocato dall’esposizione all’amianto. I funerali del regista si svolgeranno nella giornata del 23 aprile nella chiesa di Santa Maria in Trastevere (Roma). Fino agli ultimi momenti della sua vita ha lavorato instancabilmente.

È morto il regista Angelo Longoni. Aveva 68 anni. I funerali mercoledì 23 aprile a Roma #ANSA https://t.co/QJAnzNmhHd — Ansa Lombardia (@AnsaLombardia) April 19, 2025

Angelo Longoni lascia anche le tre figlie Margherita, Stella e Beatrice. Altri film suoi sono Fratelli, Un anno a primavera, Maldamore e la miniserie Tiberio Mitri – Il campione e la miss.