Da qualche tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi del Covid. Se n’è andato nel primo pomeriggio di oggi a 91 l’attore volto indimenticabile di tanti film di successo. A dare l’annuncio è stata la famiglia. Attore dalla lunga carriera ricca di successi, ha ricoperto importanti ruoli sia in televisione sia al cinema e in teatro. Artista di talento ha lavorato a fianco dei più grandi attori, da Sordi, Tognazzi a Manfredi, Volontè, Villaggio, Banfi.



Con Camillo Milli se ne va un’altra pagina del cinema italiano. Nato a Milano da Giovanni Battista Migliori, avvocato e in seguito deputato della Democrazia Cristiana e Giuseppina Rossi, torinese, Milli si formò alla carriera teatrale sotto la direzione di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano, dove debuttò nel 1951 e dove fu stabilmente attivo sino al 1953.



Negli anni Sessanta e Sessanta, al Teatro Stabile di Genova, fu diretto più volte da Luigi Squarzina, specializzandosi nel repertorio di Carlo Goldoni. Lavorò anche accanto a Dario Fo, sia in teatro che nella trasposizione televisiva delle sue commedie, come La signora è da buttare e Parliamo di donne. Fu caratterista in numerosi film, spesso in ruoli di prelati (In nome del Papa Re di Luigi Magni, 1977.







Il marchese del Grillo, di Mario Monicelli, 1981) o affiancando comici come Paolo Villaggio e Lino Banfi. In televisione, dove iniziò a recitare dagli anni Sessanta, è maggiormente conosciuto per il ruolo di Ugo Monti nella soap opera CentoVetrine. Prese parte al famoso carosello della China Martini, insieme ad Ernesto Calindri e Franco Volpi dal 1957 al 1963.



Camillo Milli aveva scelto da tempo Genova per vivere. Pochi giorni fa era scomparsa sua moglie, Mariangela. Alcune delle scene che lo hanno visto protagonista sono entrate nell’immaginario comune: indimenticabile la sequenza al calciomercato con Lino Banfi ne “L’allenatore nel pallone” in cui Milli, ovvero il commendator Borlotti presidente della Longobarda, spiegava le proprie strategie all’allenatore.