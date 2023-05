Una bruttissima notizia ha colpito il cinema. Lutto devastante per il grande schermo, ma anche per il mondo della televisione dove si era fatto apprezzare. Purtroppo il destino lo ha portato via per sempre dal suo pubblico e dalla sua famiglia, che lo amavano tantissimo. Ad ucciderlo è stato un malore, che lo aveva già ridotto in condizioni critiche sin dall’inizio. Dopo due giorni di agonia, è morto all’età di 59 anni lasciando un vuoto impossibile da colmare.

Il cinema lo piange ed è in lutto per una perdita fondamentale. Lo si ricorda per aver interpretato personaggi di rilievo in film e serie di successo. Il suo decesso è avvenuto ad Ischia, infatti si era recato nel territorio campano per la pellicola Cassino a Ischia, dato che erano cominciate le riprese della stessa. Il mancamento improvviso c’è stato sabato 20 maggio, mentre nella giornata di lunedì 22 maggio i medici hanno constatato la sua dipartita.

Cinema in lutto: il famoso attore è morto per un malore a 59 anni

Secondo quanto è stato ricostruito dai principali siti di informazione, l’attore 59enne era stato trasferito d’urgenza all’interno dell’ospedale Rizzoli di Ischia, dove era stato considerato subito gravissimo. Poi è sopraggiunta la sua morte, che ha devastato il cinema, in preda ad un lutto pesante. Distrutti dal dolore i tre figli Sebastiano Derek, Leonardo George e Lodovico. Purtroppo saranno costretti a crescere senza la figura del papà.

A morire è stato Ray Stevenson, nato nella città dell’Irlanda del Nord Lisburn il 25 maggio del 1964. Impossibile dimenticare i suoi personaggi di Tito Pullo e Frank Castle rispettivamente nella serie Roma e nel film Punisher – Zona di guerra. Nel 2011 è anche stato Volstagg nella pellicola Thor e nel 2014- e 2015 Marcus Eaton nel film Divergent. Poi ha anche recitato nella serie Black Sails col ruolo del pirata Edward Teach ‘Barbanera’. Ma era stato molto attivo anche negli ultimi anni.

Ha recitato in questi ultimi anni anche nelle serie Vikings, Das Boot e Ahsoka. Aveva una compagna dal 2005, ovvero l’antropologa italiana Elisabetta Caraccia. Dal 1997 al 2005 era invece stato unito in matrimonio con l’attrice Ruth Gemmell. I suoi figli, nati dalla relazione con l’attuale partner, sono nati nel 2007, 2011 e 2013.