Piange il cinema mondiale, la notizia della scomparsa dell’attore è arrivata poco fa. A darla, con un comunicato, il suo ufficio stampa: “Siamo devastati nell’annunciare la perdita del nostro amico, confidente, amatissimo marito e padre: è morto pacificamente in ospedale con la moglie e il figlio al suo capezzale”. Fatale una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Tra i suoi film più celebri si annoverano: Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (1989) di Peter Greenaway, Il mistero di Sleepy Hollow (1999) di Tim Burton, in cui interpreta Baltus Van Tassel, e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2010).

Nel 2010 recita nel film di grande successo Il discorso del re, diretto da Tom Hooper e nel 2012 nel film Quartet, esordio alla regia di Dustin Hoffman. Dal 2015 recita nella serie televisiva Fortitude, e nello stesso anno recita anche nella miniserie televisiva Il seggio vacante, tratta dal romanzo di J. K. Rowling. Nel 2016 torna al cinema con il film L’esercito di papà di Oliver Parker.





Addio Michael Gambon, fu Albus Silente in Harry Potter

Il suo successo però è legato al ruolo di Albus Silente nella saga cinematografica di Harry Potter, ruolo che ha preso dopo la morte di Richard Harris, e ha interpretato il ruolo in tutti i sei film successivi della saga. Michael Gambon, 82 anni, se n’è andato dopo una carriera invidiabile. Irlandese di nascita, i primi lavori al National Theatre, sotto la direzione artistica di Laurence Olivier, poi interpretando numerosi ruoli in commedie di Alan Ayckbourn.

Nel 1980 prende parte alla produzione di Galileo di John Dexter, e negli anni seguenti interpreta Re Lear, Otello e altri personaggi per il Royal National Theatre e la Royal Shakespeare Company. Appare spesso in TV prima di cimentarsi in ruoli rilevanti al cinema, alla fine degli anni ottanta. In precedenza era stato proposto per interpretare James Bond dopo George Lazenby, attorno al 1970, ma fu scartato perché i produttori temevano, prendendo lui che all’epoca era sconosciuto, di ripetere il fiasco di Al servizio segreto di Sua Maestà.

Michael Gambon è stato candidato numerose volte al Laurence Olivier Theatre Award (vincendone tre); è stato premiato due volte col London Evening Standard Theatre per il miglior attore e, altrettante, ha ricevuto il London Critics Circle Theatre Award, sempre per il miglior attore. È stato insignito dell’onorificenza di Ordine dell’Impero Britannico (Member of The British Order) nel 1980, e quindi del livello superiore di Commander of the British Order. Nel 1995 partecipa al doppiaggio del film Il vento nei salici.