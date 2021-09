Il mondo del cinema italiano è in lutto: se ne va uno dei migliori attori. Aveva 84 anni ed è morto dopo una lunga malattia. Il pubblico lo ricorda ancora per la sua lunga carriera di atletico testimonial nella pubblicità dell’Olio Cuore, in cui veniva ripreso nell’atto di saltare una staccionata. E soprattutto per l’interpretazione di Renzo Tramaglino nella prima trasposizione televisiva de “I promessi sposi”. Addio a Nino Castelnuovo.

La notizia della morte dell’attore è stata data dalla moglie M. Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella. La famiglia – informa una nota – “si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile”. I funerali si terranno a Roma in forma strettamente privata.

Come scrive Tgcom24, Francesco (per tutti Nino) Castelnuovo è morto lunedì 6 settembre a Roma: era originario di Lecco, dove era nato il 28 ottobre 1936. Secondogenito di quattro fratelli (due maschi, Pierantonio e Clemente, e una femmina, Marinella), incomincia a lavorare ancora bambino. Aveva esordito poi al cinema in “Un maledetto imbroglio” (1959) di Pietro Germi, per proseguire interpretando ruoli secondari da attore giovane in numerose pellicole, alcune delle quali anche di rilievo come “Il gobbo” (1960) di Carlo Lizzani e “Rocco e i suoi fratelli” (1960) di Luchino Visconti.





La straordinaria interpretazione di Renzo Tramaglino nella riproduzione televisiva de I promessi sposi, andata in onda sul primo canale della Rai nel 1967, per la regia di Sandro Bolchi, gli consentì di diventare uno degli attori italiani più popolari e più apprezzati. Castelnuovo a recitato anche in uno dei più premiati film di tutti i tempi: “Il paziente inglese” (1996). La sua immagine rimarrà per sempre legata anche alla sua lunga carriera di atletico testimonial nella pubblicità dell’Olio Cuore, in cui veniva ripreso nell’atto di saltare una staccionata.

Nel 2018 la moglie ai microfoni de Il sabato italiano, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, disse che suo marito è ricoverato in una clinica “perché ha da tanto tempo problemi agli occhi e ultimamente si è aggravato” e lanciò un accorato appello ai politici perché “s’interessino di più ai problemi della vita vera”. “Il suo desiderio – ha spiegato la moglie dell’attore – è sempre stato lavorare nonostante il suo problema, ma negli anni è diventata una battaglia contro i mulini a vento… si è trovato molte porte sprangate, si è anche un po’ depresso”.