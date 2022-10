Cinema in lutto, madre degli attori Sean Penn e Christopher Penn e del musicista Michael Penn, è morta domenica nella sua casa di Malibu, Eileen Ryan se n’è andata una settimana prima di celebrare il suo 95esimo compleanno. La sua morte, avvenuta il 9 ottobre ma resa pubblica successivsamente è stata annunciata da un portavoce della famiglia con una nota diffusa ieri. Talento fulgido, Ryan, all’anagrafe Eileen Annucci, ha iniziato giovanissima la sua carriera di attrice.



Dalla sua prima apparizione televisiva in Goodyear Television Playhouse del 1955, Ryan ha avuto una carriera di attrice costante e prolifica per decenni, con ruoli da ospite in The Twilight Zone, Bonanza.E ancora: The Detectives, Ben Casey, Marcus Welby, MD, Little House on the Prairie, Arli $$, Ally McBeal, NYPD Blue, ER, CSI, Men of a Certain Age e Grey’s Anatomy, tra molti altri. Dagli anni ottanta apparve frequentemente sugli schermi cinematografici, recitando con i figli Chris e Sean in A distanza ravvicinata (1986).

Cinema in lutto, morta Eileen Ryan: la mamma di Sean Penn



Tra gli altri film a cui partecipò, sono da ricordare Parenti, amici e tanti guai (1989), Magnolia (1999).E ancora: La mia adorabile nemica (1999), oltre a diverse pellicole in cui il figlio Sean fu interprete o regista, come Tre giorni per la verità (1995), Mi chiamo Sam (2001), The Assassination (2004) e Tutti gli uomini del re (2006). Ma prima del cinema il suo grande amore fu un altro.



Il marito e attore Leo Penn incontrato nel 1957 alle prove per The Iceman Cometh, una produzione Circle in the Square (Leo Penn aveva preso il posto di Jason Robards). La passione fu immediata, l’amore altrettanto folle e dirompente al punto che due si sposarono nel giro di pochi mesi, un matrimonio che durò 41 anni fino alla morte di Leo.



Con la morte della madre Eileen, della famiglia Penn restano solo Michael, con il figlio Liam, e Sean, che ha due figli, Dylan e Hopper, avuti con Robin Wright. Il terzo fratello Penn, Chris, attore anche lui, era morto a soli 40 anni nel 2006, mentre il padre, il regista Leo Penn, li aveva lasciati nel 1998, a 77 anni.

