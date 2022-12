Lutto choc nel cinema, l’attore trovato morto su un marciapiede: la terribile ipotesi

Cinema sotto choc, la polizia di New York ha trovato l’attore morto su un marciapiede del Bronx. In un comunicato stampa condiviso con la polizia ha affermato che il corpo è stato identificato come quello di Frank Vallelonga jr, noto per il suo ruolo nel film Green Book del 2018. Aveva 60 anni. La causa di morte non è stata rilasciata; tuttavia, un maschio di 35 anni, Steven Smith, è stato arrestato e accusato di occultamento di cadavere umano, afferma il comunicato. “L’indagine rimane in corso in questo momento”, ha detto il NYPD nel comunicato.



Fonti della polizia hanno detto che, sulla base di una prima indagine, è probabile che Vallelonga sia morto per overdose. Un portavoce del NYPD ha anche detto a The Post che il video di sorveglianza ha catturato Smith mentre spingeva il corpo dell’attore defunto fuori da un’auto. Ha anche presumibilmente ammesso l’atto durante un interrogatorio per un caso non correlato, secondo lo sbocco.

Frank Vallelonga Jr, l’attore veniva da una famiglia di star







Tuttavia, Smith ha negato qualsiasi coinvolgimento nella morte di Vallelonga e ha detto alle autorità: “Quel tizio era già morto”, secondo News 10 ad Albany, New York. Ha aggiunto di non aver mai conosciuto Vallelonga. Il padre di Vallelonga era l’attore Tony Lip, nato Frank Vallelonga. Lip è morto nel 2013 ed è apparso in The Sopranos, Donnie Brasco del 1997, The Godfather, e ha recitato in Goodfellas, secondo Variety.



La grande occasione di Vallelonga, Jr. è arrivata quando ha interpretato suo zio, Rudy Vallelonga, in Green Book. Il film ha vinto un Oscar per il miglior film nel 2019. ‘Green Book’ racconta la storia vera di un tour del 1962 attraverso il profondo Sud degli Usa durante la segregazione razziale del pianista nero Don Shirley (Mahershala Ali) e il suo autista e guardia del corpo italo-americano Tony Lip.



Vallelonga Jr. ha interpretato lo zio Rudy Vallelonga, realmente esistito, nel film, che è stato candidato a cinque premi Oscar alla cerimonia del 2019 e ne ha vinti tre: miglior film, miglior attore non protagonista per Ali e miglior sceneggiatura originale. Vallelonga Jr. è apparso anche nel film ‘The Birthday Cake – Vendetta di famiglia’ (2021) e in episodi delle serie televisive ‘Gravesend’ e ‘The Neighborhood’.