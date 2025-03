Si è spento a Melbourne all’età di 75 anni Richard Norton, figura iconica nel mondo del cinema d’azione e punto di riferimento assoluto nella coreografia di combattimenti e nella direzione degli stunt. La notizia della sua scomparsa è stata confermata con commozione dalla moglie, Judy Green, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: “Sono devastata, senza parole. Ho perso tutto. Richard era l’amore della mia vita, e so che là fuori c’è – e ci sarà – tanto amore e dolore per la perdita di un uomo straordinario”.

Norton ha dedicato gran parte della sua vita a trasformare l’azione cinematografica in arte. Ha allenato alcune delle più grandi star del grande schermo, tra cui Charlize Theron, Liam Neeson, Anya Taylor-Joy, Jackie Chan, Scarlett Johansson e Sophie Turner. Non solo attori: la sua competenza marziale ha attratto anche icone della musica come Stevie Nicks e Agnetha Fältskog degli Abba. Con il suo spirito innovativo, è stato inoltre co-creatore dello stile di arti marziali Zen Do Kai.

Leggi anche: Televisione e cinema in lutto, addio all’attrice di film e grandi serie tv





Addio a Richard Norton: l’attore aveva 75 anni

Tra le sue collaborazioni più recenti spiccano le coreografie di film ad alta adrenalina come The Suicide Squad – Missione Suicida, Blacklight, X-Men: Dark Phoenix, e i due capitoli della saga di Mad Max diretti da George Miller, Fury Road e il prossimo Furiosa. In quest’ultimo universo post-apocalittico, Norton non si è limitato a stare dietro le quinte: ha anche interpretato il ruolo del Primo Imperatore, temibile braccio destro di Immortan Joe.

A ricordarlo con affetto è stato anche il regista James Gunn, che ha condiviso un messaggio toccante: “Richard era un talento incredibile, uno stuntman, attore e coordinatore capace di rendere epiche alcune delle scene più memorabili. L’ho conosciuto durante le riprese di The Suicide Squad, dove curò, tra l’altro, la spettacolare fuga di Harley Quinn e il combattimento tra Peacemaker e Rick Flag. Era tosto, sì, ma anche gentile, con una risata contagiosa e mille aneddoti del suo mondo”.

Il cinema d’azione perde uno dei suoi pilastri più rispettati. Richard Norton lascia un’eredità che continuerà a vivere in ogni scena mozzafiato che ha contribuito a creare — e in ogni attore che ha formato, ispirato e spinto a superare i propri limiti.