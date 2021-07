Richard di Laguna Blu 41 anni dopo. L’incredibile trasformazione di Christopher Atkins

Negli anni Ottanta Christopher Atkins spopola grazie al film del 1980 “Laguna Blu”, in cui recitava insieme a una giovanissima e bellissima Brooke Shields. La pellicola traeva ispirazione dal romanzo di Henry De Vere Stacpoole intitolato “La laguna azzurra” ed ebbe un grande successo tra il pubblico, soprattutto tra i più giovani, ma suscitò grandi polemiche a causa della giovane età degli attori – 14 anni Brooke Shields e Christopher Atkins – e alle numerose scene di nudo.

Il suo ruolo, Richard, gli diede occasione di mostrare la sua abilità nel nuoto e, con la sua bellezza da adone biondo, diventò subito un autentico idolo adolescenziale. Due anni dopo il successo di Laguna Blu recita The Pirate Movie, una rivisitazione dell’operetta The Pirates of Penzance e raggiunge la posizione 71 nella classifica dei singoli Billboard Hot 100 con la canzone How Can I Live Without Her?, brano inserito nella colonna sonora del film.

Come è diventato Richard di Laguna Blu

Ha recitato in Nudi in paradiso, dove interpreta uno studente che si paga l’Università lavorando come spogliarellista e ha fatto diverse comparsate nella soap opera Dallas nel ruolo di Peter Richards, un ragazzo che aveva una relazione con Sue Ellen, una delle protagoniste. Grazie alla sua prestanza fisica e alla sua bellezza ha posato per diverse riviste per adolescenti ed è stato testimonial di diversi marchi come Adidas e Coca Cola





Nonostante il grande successo di Laguna Blu, la carriera di Christopher Atkins non decolla e, anzi, negli anni Novanta si è aggiudicato due premi come peggior attore non protagonista. Lascia il cinema e inizia a lavorare per i grandi Network della televisione.

Nel 1985 Christopher Atkins ha sposato Lyn Barron: la coppia ha avuto due figli poi ha divorziato. Ha compiuto 60 anni il 21 febbraio 2021 e nonostante l’età si tiene in forma e sui social continua a essere seguito da una folta schiera di fan.