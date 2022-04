“Cifra da capogiro”. Catherine Spaak, a chi va l’immenso patrimonio dell’attrice morta a Pasqua

Catherine Spaak ci ha lasciato. L’attrice simbolo di eleganza e bellezza è morta domenica 17 aprile all’età di 77 anni. Negli ultimi tempi l’amata diva aveva avuto diversi problemi di salute. Due anni l’aveva colpita un’emorragia cerebrale. Poi era tornata nel piccolo schermo a ‘Storie Italiane’ per raccontare la sua storia. In queste ore tra i tanti anche Eleonora Daniele si è detta molto addolorata: “Mi mancherà la tua dolcezza, le tue idee, la tua forza, il tuo carattere, la tua estrema sincerità”.

La sua morte è stata annunciata dalla famiglia con un comunicato: “L’attrice di tanti meravigliosi film, la brillante conduttrice, la scrittrice, soprattutto la donna che ha vissuto sino all’ultimo con eleganza e carattere, ci ha lasciato stasera a Roma. Ci mancherà tantissimo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata”. In queste ore in tanti si chiedono, tra l’altro, a chi andrà il suo ingente patrimonio.





Nota per i suoi numerosi film Catherine Spaak ha firmato anche diverse canzoni che sono diventate importanti hit nella musica. Il successo l’ha accompagnata nella sua lunga carriera anche come conduttrice tv. Negli ultimi anni aveva abbandonato il mondo dello spettacolo per aprire un resort tra le colline della Sabina a Collevecchio, provincia di Rieti. Pare che anche qui gli affari siano andati bene e così Catherine Spaak ha lasciato in eredità una somma davvero da capogiro.

Il patrimonio di Catherine Spaak andrà ai figli, nati da relazioni diverse, Sabrina Capucci e Gabriele Guidi. Nata il 3 aprile del 1945 in Francia a Boulogne-Billancourt si trasferì in Italia da giovanissima e innamoratasi di Roma restò qui. Numerose le sue relazioni, ma due sono state le più importanti. Negli anni ’60 sposò Fabrizio Capucci, incontrato sul set de “La voglia matta”. Da questa relazione è nata Sabrina.

Ma dal 1972 al 1979 Catherine Spaak è stata sposata anche con Johnny Dorelli. I due sono diventati genitori di Gabriele. L’attrice ha avuto poi altre storie: per alcuni anni è stata al fianco del collega Paolo Malco. Poi dal 1993 al 2010 è arrivato il terzo matrimonio, con l’architetto Daniel Rey. Infine dal 2013 al 2020 la relazione con Vladimiro Tuselli.

