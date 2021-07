“Addio cuore nostro”. Lutto nel cinema, la famiglia di attori devastata dal dolore

Se n’è andata mentre la figlia era a Cannes per presentare il film De Son Vivan. Nata nel nord della Francia nel 1911, ha debuttato al Teatro Odéon di Parigi all’età di sette anni. Principalmente un’attrice teatrale, è rimasta lì per 28 anni, ricoprendo il ruolo di “protagonista”. Era stata una delle prime attrici francesi a iniziare il doppiaggio di film americani in Francia dall’inizio del sonoro nel 1929 fino agli anni ’30.



Era la voce di Olivia de Havilland (nella maggior parte dei suoi film), Sylvia Sidney, Judy Garland, Donna Reed e Esther Williams, tra gli altri. In un’intervista condotta a Le Point pochi mesi prima del suo 102esimo compleanno nel 2013, aveva detto: “La mia vecchiaia non è triste. Sono fortunato ad essere molto circondato. Non c’è giorno in cui non ricevo una telefonata o una visita dai miei figli e nipoti”. Lei è Renée Dorléac attrice francese e madre delle attrici Catherine Deneuve, Francoise Dorléac e Sylvie Dorléac.



Si è spenta all’età di 109 anni a Parigi, ha confermato la sua famiglia a Le Figaro. Conosciuta professionalmente come Renée-Jeanne Simonot, Dorléac era sposata con l’attore Maurice Dorléac ed era nonna degli attori Christian Vadim e Chiara Mastroianni. Simonot era vedova dal 1979 e non recitava dalla seconda guerra mondiale. Ha avuto un figlio da un precedente matrimonio.







Sua figlia Catherine Deneuve, che era a Cannes questa settimana per il nuovo film Peaceful (De Son Vivant), ha scelto di usare il nome da nubile di Dorléac, Deneuve, come suo nome d’arte e schermo. Considerata una delle più grandi attrici francesi, Catherine Deneuve debutta nel cinema ancora adolescente nel 1956, nel film Le collegiali.



Anche sua sorella maggiore, Françoise Dorléac, aveva intrapreso la carriera di attrice, ma perse la vita a 25 anni in un incidente d’auto. Ambasciatrice dell’UNESCO, Catherine Deneuve ha avuto due figli, entrambi attori: Christian Vadim, nato nel 1963 dalla sua relazione con il regista Roger Vadim, e Chiara Mastroianni, nata nel 1972 dalla sua relazione pluriennale con l’attore italiano Marcello Mastroianni. È stata sposata una sola volta, dal 1965 al 1972, con il fotografo britannico David Bailey.