Sempre più ansia e preoccupazione per Bruce Willis, le cui condizioni di salute sembrano essersi aggravate. Le ultime notizie sul grande attore non sono per niente incoraggianti e a soffermarsi su di lui è stato un suo caro amico, famoso per un ruolo molto importante. Lo stato di forma dell’uomo, che ha 68 anni, non è dei migliori e ci sarebbero stati ulteriori peggioramenti. Un dolore immenso per tutti coloro che lo amano per le sue doti professionali ed umane.

Lo scorso aprile c’era almeno stata una gioia nella famiglia di Bruce Willis, alle prese con condizioni di salute allarmanti. Bruce Willis e Demi Moore sono diventati nonni grazie a Rumer, la loro figlia che ha 34 anni. Svelato anche il nome della neonata, che si chiama Louetta Isley Thomas Willis. Stando a quanto riferito, la fine della gravidanza c’è stata all’interno della sua abitazione come aveva espressamente chiesto la ragazza. A diventare papà è stato Derek Richard Thomas, che è il partner di Rumer. Lui è noto per essere un famoso produttore musicale e cantante.

Bruce Willis, condizioni di salute sempre peggiori: come sta

A rompere il silenzio nelle scorse ore è stato lo sceneggiatore Glenn Gordon Caron, che conosce Bruce Willis da tantissimi anni. L’uomo ha parlato delle condizioni di salute del 68enne al New York Post: “Parlo con lui e la moglie Emma e ho la sensazione che capisca chi sono per i primi tre minuti. Non è totalmente verbale. Era un lettore vorace, ma non voleva che si sapesse, e adesso invece non legge più. Tutte quelle sue abilità linguistiche non sono più a sua disposizione, eppure è ancora Bruce”.

Poi Caron ha concluso così il suo intervento con la stampa: “Quando sei con lui, sai che è Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia di vivere se n’è andata. Amava la vita e cercava di viverla al massimo e adorava svegliarsi al mattino. Quindi l’idea che ora lui veda la vita come attraverso una zanzariera, ha molto poco senso. È davvero un ragazzo straordinario“. Parole davvero struggenti su Bruce Willis, che preoccupano notevolmente i suoi fan.

Willis soffre di demenza frontotemporale e i sintomi principali coinvolgono il linguaggio, con difficoltà ad esprimersi e a leggere, ma anche il comportamento con atteggiamenti non consoni in pubblico. Inoltre, ci sono difficoltà nella memoria e nei movimenti del corpo.