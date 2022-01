Cinema in lutto per la prematura scomparsa dell’attore, sopraggiunta a causa di una rara rottura spontanea dell’arteria splenica. L’aneurisma dell’arteria splenica è una patologia abbastanza rara. La complicanza più frequente è la rottura dell’aneurisma, mentre la complicanza più rara è costituita dall’infarto splenico.

Spesso di presenta come patologia asintomatica, dal momento in cui il paziente presenta sintomi le conseguenze spesso sono letali. Oltre il 60% degli aneurismi profondi ha questa topologia di origine. Tra le principali cause c’è l’arteriosclerosi, una malattia vascolare cronica e progressiva che compare soprattutto con l’avanzare dell’età e che comporta l’indurimento dei tessuti dei vasi sanguigni.

Robert Breck Denny Jr., scrittore e attore che ha partecipato a serie come Curb Your Enthusiasm, Ratched e The Shrink Next Door era un membro della compagnia comica The Groundlings. La sua famiglia ha detto che Denny è morto lunedì a Santa Barbara, in California, a causa di una rara rottura spontanea dell’arteria splenica.





Dopo essersi laureato in scrittura creativa alla New York University, Breck si è dedicato alla scrittura e alla recitazione di commedie. Era un membro della Sunday Company al The Groundlings Theatre di Los Angeles e la sua commedia Nickel Dickers ha vinto l’Encore! Premio del produttore all’Hollywood Fringe Festival 2018. Ha recitato in Heels, Dead to Me, The Friendless Five e Mom Cops, ed è apparso in spot pubblicitari per Ford, Progressive e Mike’s Hard Lemonade, tra gli altri. Ha anche scritto, prodotto e interpretato The Last Piece, un cortometraggio del 2019 diretto da Will Lowell.

Robert Breck Denny Jr., lascia la fidanzata Emily Levitan, direttrice della serie originale di Netflix; i suoi genitori Robert Breck Denny Sr. e Ninna Denny; le sorelle Liza Oneglia, Carter Denny Adams e Louise Denny Considine; e molti altri parenti e amici.