“Lui c’era sempre, per tutti”. Lutto nel cinema, morto il famoso attore: “Ha recitato fino alla fine”

Lutto nel mondo del cinema. È morto a 89 anni, l’attore Bob Elkins, famoso per il suo ruolo ruolo in Coal Miner’s Daughter. L’uomo è morto mercoledì in una casa di cura a Cold Spring, nel Kentucky. Lo ha annunciato un addetto stampa dell’attore. Nel film drammatico del 1980 diretto da Michael Apted, nominato agli Oscar per il miglior film, Bobby Day di Elkins viene convinto da Loretta Lynn (la vincitrice dell’Oscar Sissy Spacek ) e suo marito, Doo ( Tommy Lee Jones ), a passare in radio il suo primo disco.

Da quel momento la vita Loretta cambierà per sempre. Originario del West Virginia, Bob Elkins, ben noto nella comunità teatrale di Cincinnati, è apparso anche con Soupy Sales in This Train (2001), con Lynda Carter in Tattered Angel (2008) e in altri film come The Dream Catcher (1999), April’s Matto (2001) e Il bene superiore (2006).





Bob Elkins ha ricevuto il premio come miglior attore dal Dublin Film and Music Festival in Irlanda per il suo ruolo di senzatetto nel cortometraggio indipendente Homefree (2002). Sempre nel 2002, ha interpretato il padre di un minatore di carbone intrappolato nel telefilm della ABC The Pennsylvania Miners’ Story e un ammiraglio tedesco in Expedition: Bismarck di James Cameron per Discovery Channel.

Più tardi, Bob Elkins, è apparso in un episodio del 2011 di Showtime’s Homeland. Nativo del West Virginia, che si è trasferito con la sua famiglia a Covington all’età di 12 anni. “Era un uomo meraviglioso. Era sempre preparato. Potevi sempre contare su di lui”, afferma D. Lynn Meyers, direttore artistico della produzione dell’Ensemble Theatre di Cincinnati e direttore del casting per la maggior parte dei film di Hollywood girati qui.

“Andava a vedere gli spettacoli di tutti. Era un volto familiare tra il pubblico per molti anni”, dice Meyers. Ha anche insegnato o fatto da mentore a molti attori dell’area. Bob Elkins ha continuato a recitare fino ai suoi 80 anni, con i suoi ultimi crediti nel 2019 per The Randoms e Act of Contrition.

