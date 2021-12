È morta dopo una battaglia contro il cancro lunga sette anni la sorella dell’attore di cinema e protagonista di una delle serie tv più seguite. Il 42enne ha rivelato per la prima volta che la sorella maggiore e “brillante artista” Tracy Peacock, 62 anni, ha perso una battaglia di sette anni con la malattia.

Non era noto al pubblico che la donna, affettuosamente conosciuto come “Tracks”, fosse stato anche malato.”È morta di cancro”, ha detto l’attore “combatteva contro questo male ormai da sette anni”. Tracy Peacock era un’artista brillante e raffinata e una grande restauratrice di dipinti, cornici ed era esperta di falegnameria.

Benedict Cumberbatch, 45 anni, protagonista di Sherlock, la serie del 2010 libero adattamento dei romanzi e dei racconti di Sir Arthur Conan Doyle che vede come protagonista il detective Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch), affiancato dal suo amico e assistente, il dottor John Watson, interpretato da Martin Freeman, ha detto di essere ”devastato per la morte di mia sorella”.





“Nonostante la malattia Tracy ha continuato a lavorare e ha realizzato anche le carte natalizie, lei era molto dotata”, ha detto ancora. Tracy era la figlia dell’attrice madre di Cumberbatch, Wanda Ventham, nata dal suo primo matrimonio con James Tabernacle. Quando Wanda ha sposato il padre di Cumberbatch, Timothy Carlton, Tracy è rimasta con sua madre e i due sono cresciuti insieme.

Tracy si prendeva spesso cura del suo fratellino e una volta, come ricordato dall’attore, lo aveva lasciato in mezzo alla neve. “Si è dimenticata di me”, ha ricordato affettuosamente. “Voglio dire, è stato divertente. Era in cucina con i suoi amici e all’improvviso ha visto la neve cadere dalla finestra e mi ha portato fuori per guardarla. Poi si è scordata di portarmi a casa”. L’attore fa parte del cast del blockbuster di Hollywood Spider-Man: No Way Home e nei giorni scorsi ha partecipato alla prima.