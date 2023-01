Cicogna in arrivo per la coppia di attori, l’annuncio arriva sui social: “Tutto quello che ho sempre desiderato fin da quando ero un ragazzino era avere una grande famiglia. Grazie per avermi fatto quel regalo. SECONDO ROUND, CI SIAMO!!!!! Grazie grazie a questo incredibile umano per il dono della vita e dell’amore, per essere la mamma più incredibile e aver lavorato così duramente per realizzare i nostri sogni!!! Quando stavo scattando questa foto, non potevo credere a quello che stavo vedendo attraverso quel mirino. Più bella cosa non c’è”.



Scrive l’attore in risposta al quale la moglie scrive: “Inizia il 2023 celebrando la vita. Anni di sogni e preghiere per arrivare a questo preciso momento. Come tutti voi sapete metto dei confini molto forti sui social, soprattutto quando si tratta di bambini (…) ma alcune cose sono troppo belle per non condividerle”.

Nikki Reed è incinta, l’attrice sarà mamma per la seconda volta



Loro sono Ian Somerhalder, star di The Vampire Diaries, e Nikki Reed. Tra pochi mesi diventeranno genitori per la seconda volta. La loro relazione era iniziata nel 2015, appena un anno dopo il matrimonio. Quindi, nel 2018, la prima figlia Bodhi Soleil. Una gioia immensa per la coppia che, dopo aver centrato tantissimi successi sul set, hanno deciso di ingrandire la famiglia.



Per Nikki un riscatto dopo un passato non facile, dal divorzio dei genitori fino al periodo post-adolescenza. nata il 17 maggio del 1988 a Los Angeles da Cheryl Houston, una parrucchiera, e da Seth Redd, un designer. Ha due fratelli e lei non ha avuto un’educazione religiosa, crescendo in ambienti ebraici. Quando aveva due anni i suoi genitori hanno divorziato ed è andata a vivere con la madre.



Ha frequentato la Alexander Hamilton High School ma l’ha poi abbandonata, iniziando a studiare da casa. Con il periodo dell’adolescenza la Reed entrò in un periodo difficile, fatto di ribellione, come l’aver lasciato casa a soli 14 anni ed essere diventata schiava, per un periodo, di alcool e droghe.