L’attore ritrovato morto nel bosco: i resti sono i suoi. L’avevamo detto, la probabilità che il cadavere ritrovato sulle montagne californiane fossero di Julian Sands era molto alte. Alla fine il medico legale ha confermato che il dna corrisponde perfettamente ai resti ritrovati su Monte Baldy il 24 giugno scorso. Si tratta quindi del cadavere del famoso e amato attore di origine britannica ma che viveva stabilmente in California, Usa. L’uomo, come abbiamo più volte raccontato, era scomparso dopo un’escursione in solitaria a gennaio 2023.

>> Lutto nel cinema, morto l’attore simbolo di Titanic: la sua scena ha ha fatto piangere per anni

Julian Sands, 65 anni, si trovava sul “sentiero sul Monte Baldy”, ha riferito la portavoce dello sceriffo della contea di San Bernardino Gloria Huerta. “Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni. La modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test”, ha dichiarato nelle ultime ore il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in una nota.





L’attore ritrovato morto nel bosco: i resti sono i suoi

Le squadre di ricerca e soccorso hanno cercato l’attore nell’area delle montagne di San Gabriel, a circa 40 miglia a nord-est del centro di Los Angeles. Qualche giorno dopo però, le squadre di ricerca hanno dovuto sospendere le ricerche a terra a causa delle condizioni del sentiero e del rischio di valanghe, e da allora non sono state in grado di riprendere. Gli investigatori si sono concentrati lì proprio perché hanno individuato segnali dal suo cellulare in quell’area.

Remembering Julian Sands's beautiful performance as George Emerson in James Ivory's A ROOM WITH A VIEW (1986) ❤️ pic.twitter.com/HMMWEWQKCN — Criterion Collection (@Criterion) June 27, 2023

Alla ricerca, infruttuosa, hanno partecipato oltre 80 volontari, due elicotteri e alcuni droni. Julian Sands interpretato film come Urla del silenzi e Vatel. Tra i suoi ruoli principali sul piccolo schermo, quelli di Vladimir Bierko in 24 e di Jor-El in Smallville. Ha anche avuto ruoli importanti in “Warlock” del 1989, “Arachnophobia” del 1990, “Naked Lunch” del 1991.

British-born actor Julian Sands, 65, was confirmed dead, five months after he went missing while out for a hike in snow-covered mountains of Southern California https://t.co/K7gepAIxkn pic.twitter.com/a9JdVBG2la — Reuters (@Reuters) June 28, 2023

E ancora: “Boxing Helena” del 1993 e “Leaving Las Vegas” del 1995. Nella sua carriera ha recitato al cinema e in tv in oltre settanta tra film e serie tv come “Law & Order”, “Dexter”, “Smallville” e “The Blacklist”. ”Quando era a Los Angeles, la catena montuosa del Monte Baldy era il suo posto preferito, ci andava tutte le volte che poteva”, ha raccontato suo fratello a Craven Herald & Pioneer.

Leggi anche: “Ci ha lasciati per sempre”. Cinema in lutto, la stella del grande attore si è spenta