Bruttissima notizia per l’attore, che ha annunciato di aver terminato anzitempo la sua grande carriera professionale. Purtroppo una malattia che gli crea problemi da ben trent’anni si è fatta ancora più pressante e ha dovuto quindi alzare bandiera bianca. Ha rilasciato un’intervista nella quale ha spiegato di aver provato a lavorare, ma poi le difficoltà si sono fatte troppo evidenti e non era più possibile far conciliare la recitazione con la patologia. E ha dovuto prendere la difficile decisione finale.

Parlando con un giornalista di ‘AARP’, ha rivelato: “L’anno scorso ho mollato. Ho comunque continuato a recitare per quasi trent’anni dopo la mia diagnosi. Dopo Spin City mi sono preso una pausa e poi ho fatto un paio di episodi di Scrubs – Medici ai primi ferri ed è stato divertente. Ho interpretato il ruolo di un tipo con il disturbo ossessivo-compulsivo e mi sono reso conto che potevo usare la mia malattia per il mio ruolo”. Ma poi la situazione è peggiorata progressivamente e si è dunque arreso.

Il grande attore ha scoperto dunque nel 1991 di avere il Parkinson, che in un primo momento si è presentato con sintomi più leggeri e quindi compatibili tutto sommato con la sua professione. Ma poi ha iniziato ad avere delle perdite di memoria e ha deciso di ritirarsi: “Quando non sono riuscito a recitare nel modo in cui ero abituato, ho trovato nuovi modi. Ma poi ho raggiunto il punto in cui a volte non potevo fare affidamento sulla mia capacità di parlare, il che voleva dire non recitare in modo tranquillo. Così ho mollato”.





Ad aver dunque detto addio alla carriera cinematografica è stato l’attore Michael J. Fox, noto per aver interpretato film straordinari come ‘Ritorno al futuro’ per citarne uno. Ma Michael J. Fox è stato anche protagonista assoluto nella sit-com americana ‘Casa Keaton’. Purtroppo avrebbe potuto fare ancora altro e il grande schermo avrebbe voluto contare ancora sulle sue performance. Il Parkinson però lo ha limitato parecchio e con enorme sofferenza si è ritirato dunque dalle scene.

Classe 1961, Michael J. Fox ha vinto nell’arco della sua carriera di attore quattro Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards e cinque Emmy Awards. Lui è anche un bravo chitarrista e produttore cinematografico, originario del Canada ma naturalizzato americano. Nel 2010 ha ottenuto la laurea honoris causa dall’istituto ‘Karolinska’. Sposato con l’attrice Tracy Pollan dal 1988, ha avuto quattro figli.