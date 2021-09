“Papà è morto”. Gravissimo lutto per l’attore, il mondo del cinema si stringe a lui

Gravissimo lutto per il popolare attore, costretto a dire addio al suo amatissimo papà. La notizia è stata confermata dal diretto interessato, che ha espresso il suo dolore immenso attraverso i social network. Nessuno vorrebbe mai avere a che fare con queste perdite tremende, ma purtroppo il momento tanto temuto anche da lui si è concretizzato. E ora non può fare altro che ricordarlo per le bellissime cose che gli ha insegnato, nonostante la sua assenza si farà sentire enormemente.

Questo il messaggio dell’attore, scritto di suo pugno per salutare l’ultima volta il genitore: “Nelle scorse ore mio padre è morto in pace. Se in me c’è una profonda tristezza, allo stesso tempo sono travolto da un enorme senso di gratitudine e amore. Mio padre era, in una sola parola, straordinario. Ha dedicato la sua intera vita alla famiglia, al suo lavoro, al suo credo. Prego affinché adesso lui sia in pace con Dio”. Aveva deciso di fare rientro nella sua terra di origine proprio per stargli accanto.

Non si sanno le cause che hanno portato al decesso del padre del noto attore di fama internazionale. In passato lui si era soffermato sull’infanzia difficile, infatti ha quasi sempre vissuto col papà visto che la madre se ne andò quando aveva solamente otto anni: “Fu traumatico, credevo che prima o poi sarebbe tornata, poi si è trascinata all’infinito. Per anni ho visto mio madre solo una volta l’anno. All’età di 12 o 13 anni ho capito che non sarebbe mai tornata”. Una vicenda dunque davvero triste.





La morte ha raggiunto Cristopher John Jackman, padre dell’attore australiano Hugh Jackman, che era appunto tornato a Sydney proprio per stare vicino al genitore. Hugh Jackman è famoso in particolare per aver interpretato il mutante Wolverine nella saga cinematografica di ‘X-Men’. Ma è stato apprezzato anche per molte altre recitazioni, infatti è stato protagonista di film di successo come ‘Kate & Leopold’, ‘The Fountain’, ‘Australia’, ‘The Prestige’, ‘Scoop’ e ‘Les Misérables’.

Hugh Jackman è stato anche in grado di conquistare nel 2004 il ‘Tony Award’ per miglior protagonista in un musical e il ‘Drama Desk Award’ per ‘The Boy from Oz’. Capitolo vita privata: Hugh Jackman ha sposato nel 1996 l’attrice Deborra-Lee Furness, con la quale ha adottato due figli: Oscar Maximilian nel 2000 ed Ava Eliot nel 2005. Il 13 dicembre del 2012 ha ottenuto la stella numero 2487 nella ‘Hollywood Walk of Fame’.