Gary Friedkin, attore noto per il suo lavoro in progetti come Happy Days, Star Wars, Blade Runner e Young Doctors in Love, è morto all’età di 70 anni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla sua famiglia in un necrologio al Tribune Chronicle.

Gary Friedkin è morto venerdì 2 dicembre in un ospizio a Youngstown, Ohio. Secondo quanto riferito, è morto a causa di complicazioni da COVID-19. Nato a Youngstown il 23 novembre 1952, dopo essersi trasferito a Los Angeles, ha fatto il suo debutto sullo schermo nel 1981 nella commedia Under the Rainbow. Ha continuato a fare apparizioni memorabili in Young Doctors in Love nei panni del Dr. Milton Chamberlain, e in Happy Days nei panni di Clarence, il cuoco del ristorante-bar Arnold’s.

Gary Friedkin, l’attore di Happy Days e Star wars morto a 70 anni

Gary Friedkin ha recitato nell’episodio “Personal Demons” di The Twilight Zone, è stato un membro di una banda di motociclisti in Blade Runner e un Ewok in Star Wars: il ritorno dello Jedi. Dopo le apparizioni in The Practice – Professione avvocati, Chicago Hope, Shut Up and Shoot!, e Perversions of Science, è stato Shorty in Mother’s Day, l’ultimo film diretto da Gary Marshall.

Nel suo tempo libero, Gary Friedkin era un membro attivo del Little People of America. “Era un regalo per tutti coloro che lo conoscevano come un figlio straordinario, fratello, cognato, zio, prozio e amico”, si legge nel suo necrologio. “Gary ha vissuto la sua vita al massimo, portando infinite risate alla sua famiglia e a molti amici, senza mai lasciare che gli ostacoli che ha affrontato si frapponessero sulla sua strada. Gary ha messo innumerevoli sorrisi sui volti delle persone e ha lasciato così tanto a tutti.

“Anche se Gary poteva essere basso di statura, era un gigante tra la sua famiglia e i suoi amici”, si legge ancora nel necrologio di Gary Friedkin. “La sua eredità vivrà mentre le storie verranno raccontate negli anni a venire da tutti coloro che lo amavano”. Una borsa di studio è stata istituita a suo nome presso la sua alma mater, Youngstown State, con particolare attenzione ai candidati con disabilità o concentrati nelle arti dello spettacolo. Nella primavera del 2023 si terrà una celebrazione in suo ricordo.