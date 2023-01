“Temiamo il peggio”. Ore di angoscia per il famoso attore, scomparso nel nulla durante un’escursione

C’è molta preoccupazione per l’attore Julian Sands, protagonista di numerosi film nominati all’Oscar tra cui “Camera con vista”, scomparso da cinque giorni nelle montagne della California meridionale, dove stava facendo un’escursione. La denuncia di scomparsa è stata presentata dalla famiglia venerdì scorso, dopo che dell’attore si sono perse le tracce.

Julian Sands, 65 anni, si trovava sul sentiero sul Monte Baldy, ha detto la portavoce dello sceriffo della contea di San Bernardino Gloria Huerta. Le squadre di ricerca e soccorso hanno cercato l’attore nell’area delle montagne di San Gabriel, a circa 40 miglia a nord-est del centro di Los Angeles. Sabato hanno dovuto sospendere le ricerche a terra a causa delle condizioni del sentiero e del rischio di valanghe, e da allora non sono state in grado di riprendere, ha detto ancora Huerta.

Julian Sands, l’attore disperso durante un’escursione in montagna

I soccorritori stanno cercando Julian Sands con elicotteri e droni e riprenderanno la ricerca a terra quando ci saranno le condizioni di sicurezza. L’ultima di una serie di tempeste che hanno creato pericolose condizioni di montagna è arrivata venerdì nel sud della California ed è durata per tutto il fine settimana. Altri due escursionisti sono recentemente morti nella zona.

Da giorni le autorità locali avevano messo in guardia scalatori e escursionisti dal tenersi alla larga. Julian Sands ha 65 anni. Nato il 4 gennaio 1958 a Otley, una cittadina della Yorkshire, in Gran Bretagna, da tempo si era trasferito a vivere negli Stati Uniti d’America, a Los Angeles. L’attore ha recitato al fianco di Helena Bonham Carter nel romanzo inglese del 1985 del regista James Ivory, “Camera con vista”.

Julian Sands interpretato film come Urla del silenzi e Vatel. Tra i suoi ruoli principali sul piccolo schermo, quelli di Vladimir Bierko in 24 e di Jor-El in Smallville. Ha anche avuto ruoli importanti in “Warlock” del 1989, “Arachnophobia” del 1990, “Naked Lunch” del 1991, “Boxing Helena” del 1993 e “Leaving Las Vegas” del 1995. Nella sua carriera ha recitato al cinema e in tv in oltre settanta tra film e serie tv come “Law & Order”, “Dexter”, “Smallville” e “The Blacklist”.