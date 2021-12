Brutte notizie per il famoso attore, che è stato arrestato dalle forze dell’ordine con accuse molto gravi. Secondo quanto appreso, l’uomo è accusato di aver tentato di strangolare e quindi uccidere la compagna. Deve anche rispondere dei reati di violenza domestica e percosse. Circa sette giorni fa la sua partner aveva deciso di presentare una denuncia nei suoi confronti, dopo che era rimasta vittima di questo episodio violento. E ora è arrivato l’epilogo peggiore per il 44enne, noto per aver partecipato ad un film di successo.

La polizia, intervenuta in seguito all’accaduto, ha scritto nel suo rapporto che la compagna avrebbe ricevuto dei pugni in piena faccia e poi lui avrebbe provato a strangolarla, dopo averle chiuso la bocca con la mano. Il litigio sarebbe cominciato all’interno di un bar e, complice lo stato di ebbrezza dell’attore, è scaturito nell’aggressione fisica dentro un hotel. Ovviamente lui si è immediatamente fatto supportare da un avvocato, il quale ha riferito che l’uomo è assolutamente innocente.

I poliziotti hanno scritto questa versione nei fatti nella loro relazione: “La vittima ha avuto problemi a respirare mentre l’imputato tentava di strangolarla e le impediva di gridare, tenendole la mano sulla sua bocca”. Pare che l’attore avesse comunque bevuto moltissimo, almeno dodici drink. Invece il legale del 44enne ha fornito un’altra spiegazione: “Non c’è stata violenza da parte sua, si è trattato semplicemente di una discussione molto accesa avuta dal mio assistito e dalla sua compagna”.





Ad essere stato tratto in arresto l’attore Devin Ratray, che è stato uno dei grandi protagonisti del film ‘Mamma ho perso l’aereo’. Nella pellicola interpretava il fratello maggiore di Macaulay Culkin. La condanna di Devin Ratray è avvenuta nella giornata di mercoledì 22 dicembre e adesso stanno uscendo fuori tutti i dettagli. Pare che abbia detto alla sua compagna, mentre provava ad ammazzarla: “Così muori”. Ma fortunatamente è riuscita ad evitare la tragica fine e a chiedere aiuto.

Devin Ratray, classe 1977, è nato negli Stati Uniti d’America nella città di New York. Dopo il film di successo degli anni Novanta ha recitato in altre pellicole molto note come ‘Blue Ruin’, ‘Nebraska’ e ‘Masterminds- I geni della truffa’. Da segnalare anche alcune esperienze nel piccolo schermo con ‘Supernatural’, ‘Mosaic’, ‘The Tick’ e ‘Chicago Med’. E ora per lui il periodo più buio della sua vita.