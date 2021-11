“La mamma è morta questa mattina a New York. È stata l’influenza più positiva sulla mia vita. Ricorderò le sue risate, la sua gioia, la sua dignità mentre affrontava le sfide che ha dovuto affrontare”, con queste parole l’attore ha annunciato la scomparsa della madre, anche lei attrice, tra le più belle star di Hollywood del periodo, raggiungendo l’apice della carriera nella prima metà degli anni cinquanta, recitando al fianco dei più popolari divi dell’epoca.

“Non ha mai attraversato le sue labbra una parola cattiva su nessuno. – si legge ancora – La sua capacità di perdonare mi ha lasciato a volte senza parole. Era davvero una forza della natura e man mano che ci avvicinavamo nella mia vita adulta, mi appoggiavo sempre di più a lei come consigliere di vita e la persona che conoscevo che viveva e amava al massimo”.

Lorenzo Lamas, famoso per aver vestito i panni di Reno Raines nella celebre serie televisiva Renegade, ha continuato inviando le sue condoglianze al vedovo di sua madre, Marc Rosen, che “negli ultimi 37 anni, ha reso la sua vita così meravigliosa e gioiosa. Ti voglio bene mamma per sempre”. Arlene Dahl aveva 96 anni.





Arlene Dahl ha recitato in tantissimi film tra gli anni Cinquanta e Sessanta, negli anni Settanta sono poche le sue apparizioni in televisione e riconquista una certa popolarità sul piccolo schermo all’inizio degli anni ottanta, grazie alla partecipazione a serie di successo come Fantasilandia (1981), Una vita da vivere (1981-1984), in cui ricoprì il ruolo di Lucinda Schenck Wilson, e Love Boat, di cui interpretò quattro episodi tra il 1979 e il 1987.

Negli anni novanta partecipa a due episodi del popolare serial poliziesco Renegade (1995-1997), a fianco del figlio Lorenzo Lamas, star della serie nel ruolo di Reno Raines. L’amica e attrice Joan Collins ha pubblicato una foto commentando: “La mia bellissima amica Arlene Dahl è appena morta. Era una delle donne più #splendide che abbia mai incontrato. Il mio cuore è con il suo fedele marito @marcrosennyc”.