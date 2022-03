Il produttore cinematografico veterano che ha vinto un Oscar per il miglior film per Braveheart, ha incaricato George Lucas di scrivere Star Wars ed è stato un dirigente di lunga data per Fox e MGM, è morto oggi, ha detto la sua famiglia. Aveva 84 anni. Sua figlia Amanda Ladd-Jones, che ha diretto il documentario Laddie: The Man Behind The Movies, ha scritto sui social media.



“Con il cuore più pesante, annunciamo che il 2 marzo 2022 Alan Ladd, Jr. è morto pacificamente a casa circondato da la sua famiglia. Le parole non possono esprimere quanto profondamente ci mancherà. Il suo impatto sul cinema e sulla regia vivrà anche in sua assenza”.Suo fratello David Ladd ha pubblicato su Facebook: “Mio fratello, il mio amico, il mio eroe, che è sempre stato al mio fianco. Staremo di nuovo insieme dall’altra parte! Ti voglio bene, ragazzo”.

Insieme a Braveheart, i suoi crediti di produzione includono Gone Baby Gone, The Phantom, The Man in the Iron Mask e An Unfinished Life. Alan Ladd Jr. ha iniziato a produrre film nei primi anni ’70 dopo aver iniziato l’attività come agente di talenti cinematografici presso Creative Management Associates. La sua lista di clienti includeva Judy Garland, Warren Beatty e Robert Redford. Si è trasferito a Londra, dove ha prodotto nove lungometraggi in quattro anni.







Alan Ladd jr Tornò a Los Angeles nel 1973 per ricoprire il ruolo di Head of Creative Affairs presso la Twentieth Century Fox, dove salì rapidamente di grado e fu nominato presidente dello studio nel 1976. Subito dopo essersi unito alla Fox, fu incuriosito da un American Graffiti, allora inedito e ha cercato un incontro con il suo giovane regista, George Lucas, per vedere se ha qualche idea per un altro film. Lucas ha delineato una storia spaziale guidata dai personaggi.



Nonostante i pochi precedenti per un film del genere, Ladd ha adorato l’idea e ha incaricato Lucas di scrivere quello che sarebbe diventato Star Wars. Alan Ladd jr in seguito avrebbe dato il via libera e/o guidato a film della Fox come Il ritorno dello Jedi, Alien, The Omen, The Towering Inferno, Young Frankenstein, Norma Rae, All That Jazz, Silver Streak, The Rose e The Rocky Horror Picture Show.