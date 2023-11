“Addio, leggenda”. Cinema in lutto, i suoi film hanno fatto la storia

Cinema in lutto per la scomparsa del volto noto di Hollywood. È morto venerdì 24 novembre a Los Angeles all’età di 96 anni dopo una lunga carriera di successo e premi, come quello alla carriera ricevuto dalla Director’s Guild of America nel 1990 o quello come Membro Onorario a vita della DGA. L’annuncio della scomparsa è stato dato lunedì sera con un comunicato stampa condiviso dalla famiglia. Nato il 3 agosto 1927 a Boston, era cresciuto a Dorchester, nel Massachusetts, negli Stati Uniti d’America.

Aveva frequentato il Boston College, cambiando la sua specializzazione da biologia a teatro, e la Yale University studiano regia. La notizia della scomparsa ha lasciato il mondo del cinema in lutto e tanti colleghi e attori lo hanno voluto ricordare sui social, unendosi al dolore della famiglia.

Addio a Ross McDonnel, lutto nel mondo cinema





Morto il regista Elliot Silverstein, aveva 96 anni

Elliot Silverstein ha iniziato la sua carriera da regista dirigendo e producendo opere teatrali per la Brandeis University. Nel 1958, ha diretto la commedia di Broadway “Maybe Tuesday” prima di passare alla televisione. Nel 1965 ha diretto Ballou, una commedia ambientata nel vecchio West con protagonista Jane Fonda e che gli valse candidature a 5 Oscar e il premo dell’Academy per il miglior attore protagonista a Lee Marvin.

Sotto impulso del regista, il presidente della DGA George Sidney ha dato il via alla creazione di un comitato nel novembre 1963 che comprendeva anche i registi Robert Altman e Sydney Pollack. Il comitato ha presentato la Carta dei diritti creativi, pubblicata nell’aprile 1964, un documento fondamentale per il lavoro dei registi.

E ancora capolavori come Cominciò per gioco… (1967) e La macchina nera (1977). Ha diretto anche l’indimenticabile cult movie Un uomo chiamato cavallo (1970), con Richard Harris nel ruolo principale di un aristocratico inglese che alla fine diventa il capo della tribù di nativi che lo aveva catturato e torturato. Non solo il cinema, nella lunga carriera Elliot Silverstein ha diretto anche numerosi episodi di serie televisive.

Elliot Silverstein, known for directing films such as “Cat Ballou” and “A Man Called Horse,” died on Nov. 24 in Los Angeles, his family confirmed. He was 96. https://t.co/2bbaFk2N86 — Variety (@Variety) November 27, 2023

Elliot Silverstein ha diretto alcune serie televisive come La parola alla difesa, Sotto accusa, Ai confini della realtà, The Nurses, La famiglia Brock e I racconti della cripta. L’ultimo lavoro del regista risale al 1994, quando ha diretto il suo ultimo film, Incendio assassino, prima di ritirarsi definitivamente dal cinema e insegnare all’Università della California.