“È nato il mio piccolo uomo”. Secondo figlio per l’amato attore. E che nome strano per il bimbo

Breaking Bad è una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Le avventure di Walter White e Jesse Pinkman hanno appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. E adesso su Netlfix è da pochissimo disponibile “Better Call Saul”, sesto e ultimo capitolo dello spin-off di Breaking Bad. Per questi nuovi episodi ci saranno due graditi ritorni: proprio loro Walter e Jesse, interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul.

Per chi non lo sapesse i due attori, oltre che colleghi, sono due grandissimi amici. E infatti Aaron Paul ha rivelato che tra poco insieme con Bryan vivranno un’esperienza molto particolare. Da poco l’attore è diventato papà per la seconda volta.





Ebbene Aaron Paul, ospite del Jimmy Fallon Show, ha svelato di aver chiesto proprio all’amico Bryan Cranston di fare da padrino al suo secondogenito. Aaron e la compagna Laurena Parsekian hanno già una figlia, Annabelle, nata nel 2017. Ora è arrivato anche un maschietto. L’annuncio è stato dato dallo stesso attore su Instagram.

L’attore Aaron Paul ha fatto sapere a tutti della nascita del suo secondogenito: “Il mio piccolo uomo. Ryden Caspian Paul. Sono così felice che sei in questo mondo bel bambino. Prometto di renderti orgoglioso piccolino. Abbiamo accolto questo bambino nell’ultimo mese e sento che è il momento di condividere finalmente la notizia del suo arrivo. Vi amiamo all’infinito”.

Tra l’altro la richiesta di fare da padrino al suo piccolo è arrivata in un’occasione particolare, ovvero il compleanno del suo amico Bryan Cranston: “Ho chiesto a Bryan nel giorno del suo compleanno se sarebbe stato il padrino del nostro bambino”. Poi Aaron Paul ha scherzato sulla sua risposta: “Ha detto di no. È molto impegnato. No, scherzo, era molto eccitato e onorato. Amo quell’uomo da morire. È uno dei miei migliori amici al mondo”.

