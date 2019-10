Caffeina Christmas Village 2019 Sutri, pronti alla magia

Non ci potevano credere gli elfi, le fate e le renne: gli aiutanti di Babbo Natale furono stupiti quando il vecchio del Nord disse che aveva trovato la casa perfetta per costruire la propria base per il Natale 2019. “Le bambine e i bambini potranno venirmi a trovare al Caffeina Christmas Village 2019 – ha detto Santa Claus – in una piazza splendida da cui si vede un panorama incantevole: volando con la slitta ho scelto uno spazio grandissimo in cui potremo stare comodi e accogliere insieme tutti i bimbi, le mamme e i papà che verranno a trovarci!”.

Le creature fatate che aiutano Babbo Natale non hanno saputo molti dettagli in più, ma i nostri abili informatori hanno potuto ricostruire il viaggio del vecchio del nord. Caffeina Christmas Village 2019, il villaggio di Babbo Natale che saprà accogliere bimbe, bimbi e mamme e papà da tutta Italia aprirà dunque fra qualche giorno nel magnifico borgo di Sutri, l’antichissima città arroccata su un’altura di tufo e ricca di splendidi scorci, di bellissimi paesaggi e di un’atmosfera realmente magica.

















La gemma della Tuscia che solo pochi giorni fa è diventata “Uno dei borghi più belli d’Italia” accoglierà il villaggio di Babbo Natale dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 e le centinaia di migliaia di affezionati visitatori delle edizioni passate potranno tornare e riscoprire un’esperienza di Natale completamente originale e rinnovata, presentando ai loro amici la magica visita della Casa di Babbo Natale con le poste dei Bambini, le Grotte degli Elfi, la Fabbrica del Cioccolato, la Giostra Antica e il Presepe: per non parlare della Grotta del Drago, della Ruota Panoramica e della Casa della Befana – che quest’anno, sommersa dall’affetto della scorsa edizione, ha deciso di essere con noi fin dall’apertura del Christmas Village!

Caffeina Christmas Village 2019

Le attrazioni di Caffeina Christmas Village saranno interamente allestite nella città storica di Sutri, tutte distanti fra loro massimo 5 minuti a piedi. La Casa di Babbo Natale aprirà in piazza Donatori di Sangue: sarà soltanto una piccola porta a separare le bimbe e i bimbi dall’incontro magnifico con il nonno di tutti i piccini, pronto ad ascoltare le storie di tutti e a mettere da parte regali per ognuno di noi! Proprio a questo serviranno le Poste, l’ufficio postale di Babbo Natale che è appena fuori dalla sua porta di casa e dove i piccini potranno scrivere una letterina, aiutati da fate ed elfi simpatici e cordiali; la lista dei propri desideri arriverà direttamente nella casa di Santa Claus!

E mentre la lettera viene portata di persona a Babbo Natale che riceverà prestissimo i piccini c’è tanto da scoprire: l’uomo del Polo Nord ha portato vicino alla sua casa un giardino e un bosco incantati. Ci sarà la stalla dei pony, simpatici acavallini che si faranno cavalcare da tutti i piccini, ci sarà un meraviglioso trenino dove tutti potranno salire, ci sarà un fiume che scorre sotto i ponticelli e la Libreria Fantastica dove i bimbi scopriranno segreti, libri speciali e storie da raccontare.









Ma fate in modo che non si girino! Perché guardandosi alle spalle i bimbi potrebbero accorgersi della più grande delle magie: una ruota panoramica da oltre 17 metri di altezza che li porterà su, in alto, dove insieme a mamma e papà potranno vedere un panorama mozzafiato, Roma in lontananza e la splendida terra di Tuscia dove – non a caso – Babbo Natale ha scelto di installare il suo quartier generale per il 2019. E non è tutto!

Proprio dietro la ruota panoramica arriva l’attrazione più amata da tutti, la giostra dei seggiolini volanti – o calcinculo – da sette metri di diametro pronta a far divertire tutti, ma proprio tutti. Non sarà possibile annoiarsi al Caffeina Christmas Village 2019: poco distante dalla grande piazza di Babbo Natale la festa è appena iniziata. Nella piazza del Comune di Sutri sarà allestita la giostra, la grande giostra in stile ottocentesco dove tutti i bimbi potranno salire e giocare, all’ombra del grande albero di Natale allestito dall’amministrazione comunale guidata da Vittorio Sgarbi; poco distante sarà possibile vedere i due grandi alberi di Natale del Caffeina Christmas Village.

E cosa è questo odore che arriva da dietro di noi? Basta fare due passi per trovare, in piazza Santa Croce, la Fabbrica del Cioccolato: è un regno meraviglioso che Babbo Natale ha fortemente voluto per far impazzire i piccoli golosi con tante delizie e sorprese.





“Abbiamo finito, vi salutiamo e vi diamo appuntamento all’anno prossimo”, vi starete aspettando…ma stiamo scherzando? Non siamo nemmeno a metà del viaggio! La Fabbrica del Cioccolato è solo uno delle decine di stand e botteghe di artigiani, commercianti abilissimi ed esercenti selezionati con cura che proporranno articoli tradizionali, food di qualità e idee regalo sempre nuove: saranno oltre 70 le postazioni commerciali che comporranno il mercatino del Caffeina Christmas Village, una proposta ormai stabile per ricreare appieno l’atmosfera dei mercatini tirolesi tipici del nord Europa.

Con la nostra gustosa scorta di dolci e di doni ci incamminiamo dunque su via Roma, il corso di uno dei borghi più belli d’Italia, l’Antichissima città di Sutri. È proprio lì che noteremo un tronco meraviglioso e un’insegna strana: è la casa della Befana, costruita sopra l’albero magico! Si tratta di un grande abete fatato, abitato da spiriti buoni che si illumineranno quando un piccino entrerà nel suo grande cuore ed esprimerà un desiderio! La vecchina più divertente e buona di tutte, intanto, ha aperto la sua bottega proprio sopra l’albero incantato e sarà con noi fin dal 23 novembre per ascoltare le bambine e i bambini, fare degli splendidi regali e mostrare la sua scopa volante.

Dovrà fare attenzione, però, quando decollerà, perché poco lontano da lei, a due passi, c’è un amico che ha scelto una grotta reale e autentica per costruire la sua tana: è il grande Drago che sorveglia il tesoro degli Elfi. Fa paura? Ma no, è un drago che mangia solo verdura che farà vedere a tutti lo sterminato tesoro degli elfi di Babbo Natale. Sono proprio lì, lì in fondo: i piccoli aiutanti di Babbo Natale si sono innamorati di un luogo speciale, hanno costruito le loro case nel sottosuolo di Sutri: e tutte le piccine e tutti i piccini potranno scoprirle, entrare nelle bellissime Grotte degli elfi, scoprire le loro stanze illuminate e piene di magia.

Una magia che continua con lo splendore della tradizione italiana, una colonna portante che il Caffeina Christmas Village non ha mai abbandonato e non abbandonerà nemmeno per la sua quarta edizione a Sutri: il presepe monumentale targato Caffeina arriva nella grande chiesa di San Francesco proprio accanto a piazza Donatori di Sangue, dove sarà ancora una volta possibile entrare ed immergersi in una città medioevale ricostruita a grandezza naturale. Sarà un viaggio delicato e poetico che accompagnerà i visitatori fino allo splendore della natività, situata nel cuore della chiesa: una proposta completamente sinergica e che rafforza lo splendido e tradizionale presepe vivente che è da sempre la forza di Sutri, allestito nelle necropoli etrusche che costeggiano la via Cassia e da sempre offerto dalla Pro Loco di Sutri.

La città è già pronta ad accogliere i tanti visitatori del meraviglioso villaggio di Natale, con strutture ricettive, alberghi, B&B convenzionati e tanta allegria: assieme alla grande esperienza del Christmas Village, Sutri metterà a disposizione la propria offerta artistica e culturale a partire dal bellissimo museo di Palazzo Doebbing, con le mostre “Da Tiziano a Bacon. Dialoghi a Sutri”, in cui, fino al 12 gennaio, si possono ammirare le opere di grandi maestri come Tiziano, Pulzone, Guttuso, Bacon, Ligabue, Rosai e altri e alla necropoli romana, al bosco sacro, all’anfiteatro e al Mitreo, eredità dell’antichissima identità di Sutri.

Caffeina Christmas Village 2019 sarà insomma un’esperienza totale, un villaggio di Natale completo che accoglierà i visitatori, le bambine e i bambini in un mondo magico e fatato, offrendogli un’esperienza da ricordare. Arrivare e visitare Sutri sarà semplicissimo, grazie ai parcheggi convenzionati e ai servizi navetta gratuiti che l’organizzazione del Caffeina Christmas Village sta predisponendo: e sono già aperte le iscrizioni sul sito del Village in cui è possibile scaricare gratuitamente un buono sconto per l’ingresso al Caffeina Christmas Village.

Foto Sutri Luca di Ciaccio / Flickr