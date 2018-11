Caffeina Christmas Village 2018, vieni a scoprire un mondo da sogno

Un tripudio di luci, di colori e di suoni inonderà Viterbo per uno spettacolo che lascerà mozzafiato le bambine, i bambini e le famiglie: il Caffeina Christmas Village 2018 è pronto a invadere le strade medioevali del capoluogo della Tuscia, animando il borgo e i quartieri storici della città. Torneranno tutte le attrazioni che gli appassionati hanno imparato ad amare e a conoscere, ma in una versione completamente rinnovata e mai vista prima: la Casa di Babbo Natale, la Biblioteca Fantastica, il Villaggio degli Elfi e il Presepe riapriranno in una veste tutta da scoprire. Dal 23 novembre 2018 al 6 gennaio 2019 Caffeina torna per il terzo anno di fila a offrire alla città una proposta natalizia che riempirà il capoluogo della Tuscia di attrazioni speciali, personaggi delle tradizioni natalizie e divertimento per grandi e piccini.

Quest’anno per il Caffeina Christmas Village 2018 c’è un vantaggio in più con lo sconto riservato ai lettori di Caffeina – tutte le info sono qui. Il Villaggio di Babbo Natale arriverà dunque nella splendida cornice di palazzo degli Alessandri, nel cuore del quartiere medioevale di San Pellegrino: qui i bambini potranno innanzitutto incontrare e accarezzare le renne di Santa Claus, che terminano il loro lungo periodo di riposo pronte a tornare in attività e portare sorprese ai bimbi di tutto il mondo. Ed è proprio lì, nella stanza delle renne, che basterà alzare lo sguardo per ammirare il gigantesco Albero magico, una grande quercia dentro la quale i sogni di tutti i bambini hanno una casa sicura e confortevole.

Intanto, nella stanza superiore Babbo Natale sta ultimando i preparativi sorseggiando la sua cioccolata preferita e, dopo aver incontrato gli orsi polari e fatto amicizia con i piccoli elfi della cucina, i bambini potranno conoscerlo di persona e, seduti sulle sue gambe, farsi raccontare storie, favole e avventure dai suoi viaggi intorno al mondo. A palazzo Scacciaricci, ancora una volta nel cuore medioevale di San Pellegrino, arriva invece la biblioteca Fantastica: proprio accanto al quartier generale di Babbo Natale c’è il suo archivio incantato, il luogo dove ha collezionato oggetti e ricordi da tutte le sue avventure.

Un luogo strano, dove la fisica è andata a testa in giù, dove i letti spuntano dai soffitti e dove si potranno lasciare all’elfo postino le proprie lettere per Babbo Natale: sarà proprio lui ad azionare il potente meccanismo che recapiterà le nostre lettere direttamente a Santa Claus! Sarà un’avventura da brividi attraversare la tana colorata del grande Ragno Arcobaleno, ma niente paura: è solo il fido aiutante della Befana, la vecchina che porta dolci ai bimbi buoni e che è proprio nella stanza accanto.

Dove vivono invece gli elfi, gli aiutanti instancabili di Babbo Natale? Cercali nelle loro strane dimore a piazza San Carluccio, dove fra tetti aguzzi e case colorate i piccoli aiutanti di Santa Claus faranno entrare i bambini dentro le loro particolarissime case... magari per un tè e per un giro fra le curiosità della Bottega del Fantastico. I piccoli amici di Babbo Natale hanno messo da parte un grande tesoro, e per evitare che i malintenzionati ne approfittino hanno messo un vero e proprio drago a controllarlo: solo i bambini più coraggiosi potranno cavalcarlo! Immancabile poi un salto alla Fabbrica del Cioccolato dove si potranno apprezzare le golose sculture di cacao, la vera specialità dell’artigianato elfico.

I curiosi, i golosi, e gli amanti dell’artigianato di qualità potranno sbizzarrirsi nel ricco Mercatino di Natale tra le vie del Village: quasi 50 box in legno nella migliore tradizione dei mercati di Natale del nord Europa, pieni di prodotti del territorio, di espositori selezionati con cura da Caffeina per un Christmas proprio da non dimenticare che scorrerà fra dolci di natale, gioielli, artigianato, oggetti d’arte in legno e tante cose buone da mangiare: e poi, per una pausa calda con mamma e papà, si può andare al Cinema Incantato di Natale, con tanti film e spettacoli pensati per i bambini al Teatro Caffeina.

Dopo un bel giro sulla Antica Giostra, allestita anche quest’anno a Piazza San Lorenzo e una foto con il grande orso amico dei bambini è il momento per immergerci nella tradizione del Natale: il presepe al coperto più grande del mondo è nel Palazzo dei Papi, dove i visitatori potranno immergersi in un villaggio medioevale ricostruito a grandezza naturale e, attraversando vicoli e stradine, curiosare all’interno delle case animate di luci, di suoni e di attività per sorprendere gli abitanti nelle loro attività quotidiane: cosa c’è in vendita nelle botteghe? Il falegname cosa sta costruendo? E quanto costa il pane di quel mulino perfettamente attivo e operativo? Un lungo itinerario suggestivo ed emozionante che culminerà con la visita alla Sacra Famiglia, che aspetta di incontrare tutti, bambine e bambini, mamme e papà.

E i nonni? Ci sono anche loro al Caffeina Christmas Village 2018, in una mostra pensata proprio per i loro ricordi e le loro storie: alla libreria Caffeina c’è “Nonno, come giocavi?”, l’esposizione di giocattoli storici, di tricicli e macchine antiche: perché il Natale di Caffeina è una favola completa, un mondo incantato che non finisce mai.

CAFFEINA CHRISTMAS VILLAGE 2018, PER I LETTORI DI CAFFEINA UN BUONO SCONTO DI 3 EURO. SCARICALO A QUESTO LINK