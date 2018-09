Mercoledì 19 settembre al Teatro Libreria Bistrot Caffeina a Viterbo c'è l'Open Day del Teatro Caffeina: a partire dalle ore 19 in via Cavour 9, nel cuore del centro storico di Viterbo, tutti gli appassionati e gli aspiranti attori di ogni età - dai 3 anni ai 90 - potranno toccare con mano l'offerta di corsi, workshop e momenti di formazione per l'anno 2018-2019 che presto vedrà il suo via ufficiale. Partecipare all'Open Day sarà l'occasione migliore per essere accolti nel mondo Caffeina, per scoprire la propria passione per il teatro e la recitazione e per ricevere consigli utili su quale corso frequentare dei tantissimi a disposizione. Ecco i tre motivi per cui partecipare all'Open Day del 19 settembre sarà un'esperienza che ricorderai.