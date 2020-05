Sistemi sanitari migliori: Italia fuori dalla Top 10

Durante la straordinaria emergenza che ha colpito il mondo intero nel 2020, il nostro sistema nazionale ha superato un vero e proprio “stress test” dimostrando una tenuta più che buona. Tuttavia, le parole al miele di cui si sono riempiti la bocca i politici nostrani riguardanti l’efficacia della sanità italiana si scontrano con una realtà dei fatti un po’ diversa. Nonostante il sistema sanitario italiano garantisca un livello buono, soprattutto in considerazione del fatto che è finanziato con soldi pubblici, secondo alcuni recenti studi non è certamente d considerarsi il migliore, anzi non rientra nemmeno tra i dieci più efficienti al mondo.









Le ricerche del The Legatum Institute indicano infatti un piazzamento appena dignitoso. L'Italia si aggiudica solo la 30esima posizione nella

classifica dei migliori sistemi sanitari mondiali

pubblicata sul sito Travel365.it





























A governare la scena sono altre nazioni, per lo più dell'Europa Settentrionale (con ben 6 piazzamenti in top 10) e dell'Asia (con 4 piazzamenti, due dei quali sui gradini più alti del podio).



Le teste di serie sono infatti Singapore, che si afferma come la nazione con il sistema sanitario più efficiente, Giappone, che si aggiudica la medaglia d'argento e la Svizzera che dal terzo gradino del podio guarda dall'alto tutti gli stati occidentali.



Di seguito riportiamo la TOP 10 completa:

Singapore Giappone Svizzera Corea del Sud Norvegia Hong Kong Islanda Danimarca Austria Olanda

L’Italia si dimostra quindi una realtà mediocre anche in ambito sanitario, settore che per la verità è stato a lungo in passato uno dei fiori all’occhiello del paese, nonché motivo di vanto in sede europea.

La perdita di posizionamento è probabilmente riconducibile ad anni di tagli effettuati dai governi. Tagli sui quali si è tornato a dibattere di recente proprio in occasione dell’emergenza COVID19.

La speranza è che questa terribile emergenza possa riportare all’attenzione pubblica un tema di interesse nazionale, che dovrebbe avere importanza capitale nell’economia di ogni stato che si rispetti.