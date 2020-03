Non eravamo consapevoli di quanto la nostra routine quotidiana fosse pazzesca fin quando il coronavirus non ha invaso le nostre vite stravolgendole di punto in bianco. Da un giorno all’altro ci siamo ritrovati murati dentro casa, senza la possibilità di uscire a fare shopping, andarci a scaricare in palestra, andare a fare un aperitivo con un’amica per raccontarsi i segreti. Tutto quello che abbiamo sempre fatto (e del quale ci siamo lamentati) di colpo ci è stato tolto violentemente e ora stiamo faticando per riprendercelo.

Nel frattempo, per evitare di arrivare al tre aprile del tutto abbrutite e con 10 chili più, non smettiamo di allenarci. Certo, farlo da sole in casa non è il massimo. Ma con la giusta motivazione e pensando positivo ce la faremo. Ecco qualche consiglio per allenarsi in casa e far impennare l'ormone del buonumore che in questi giorni sembra essere a riposo. Fare attività fisica è importante perché accelera il metabolismo e fa bruciare più calorie anche a riposo.





















Appena sveglia, bevi una bella tazza di acqua tiepida che ripulirà tutti i tuoi organi poi passa alla ginnastica (sì, va fatta preferibilmente a stomaco vuoto). Cerca una zona tranquilla della casa, non guardare il cellulare e concentrati sul momento tutto per te. Potrebbero esserti utili anche la corda per saltare, un elastico, dei pesi e la pedana instabile per le isometrie. Ovviamente se in casa hai cyclette, vogatore e tapis roulant, meglio per te. A questo punto collegati a internet e cerca su YouTube il tipo di allenamento più adatto alle tue esigenze.















Se invece sei abituata ad andare in palestra, chiedi al tuo personal trainer una scheda da poter fare in casa. In alternativa potresti scaricarti una app di fitness visto che in rete ce ne sono tantissime. Potrai così scegliere l'allenamento che preferisci in base al tuo livello e alle tue esigenze. Se proprio sei una pigra da combattimento, ecco pochi semplici esercizi da fare ogni giorno per rimanere in forma per quel che si può. Intanto non facciamo cadere i glutei e facciamo ogni giorno una trentina di squat. Piedi larghi poco più delle anche, abbassati come se cercassi di sederti su una sedia e rialzati. Se lo fai con un peso, ancora meglio.









Per avere addominali laterali scolpiti fai questo esercizio: piegati su un fianco e poi sull’altro in senso alternato. Fai questo esercizio per 20 volte (per lato) e tieni in mano delle bottiglie per renderlo più faticoso. Anche la plank frontale è un esercizio per gli addominali. Poggiati sui gomiti, e reggiti con le punte dei piedi. Resta dritto come una panca senza incurvare la schiena. Fallo per un minuto al giorno e alla fine della quarantena avrai gli addominali come la Canalis. O quasi.

