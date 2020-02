Tutte desideriamo una pancia piatta come una tavola da surf. Ma poi ci guardiamo allo specchio e ci rendiamo conto che siamo lontane dal nostro obiettivo. Proviamo a essere coerenti e ad andare in palestra ma niente sembra funzionare. Sembra anzi che l’universo cospiri contro di noi e contro la nostra ciccia. No, non vi demoralizzate: c’è un modo per sgonfiare la pancia in modo naturale. Anzi, a dire il vero c’è più di un modo. Di sicuro, per ottenere un addome piatto e sgonfio, lo sport è il rimedio numero uno.

Ma di certo non vedrete risultati in tempi brevi: con lo sport dovete calcolare almeno un mese prima di vedere qualcosa. Tra i rimedi che possono aiutare ad avere una pancia piatta c'è senza dubbio l'acqua. Oltre a depurare l'organismo, l'acqua stimola la diuresi, elimina la cellulite e rende la pancia piatta e la pelle luminosa. Va bevuta naturale, almeno un litro e mezzo al giorno.

















Le fibre sono un toccasana per la pancia gonfia. Ma anche per l'intestino pigro e i problemi di digestione. Invece della pasta normale, scegli la pasta integrale, mangia la frutta con la buccia e includi nella tua alimentazione anche tante verdure crude. Se proprio non ti piace andare in palestra, perché non ti dedichi a 30 minuti di camminata ogni giorno? Camminare ti farà stare meglio con te stessa, ti aiuterà a bruciare calorie e anche a sgonfiare gambe e addome.















Molto importante per una pancia piatta, anche se forse non lo avresti mai detto, è il respiro. Fai dei respiri profondi, contraendo e rilassando il diaframma. Evita di trattenere il respiro e, soprattutto, se ce la fai, prova a smettere di fumare. Chi sogna una pancia piatta deve avere una vita regolare, fare pasti regolari consumando i cibi giusti. Conoscete il detto una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da povero? Ecco.













Se sogni una pancia piatta la frutta secca ti è amica. Ne basta una manciata al giorno per farti fare il pieno di vitamina e per ridurre il senso di fame. Ricordati di scegliere quella senza sale altrimenti peggiori e basta. Anche dei massaggi fatti come si deve, aiutano a drenare e a ridurre il grasso addominale. Ricorda di usare sempre una buona crema idratante ed elasticizzante per evitare la formazione delle smagliature. Come fare i massaggi? Bastano piccoli movimenti circolari sulla pancia dopo la doccia.

