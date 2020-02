Occhi da cerbiatta, ciglia lunghe e sopracciglia folte e definite: se siete tra coloro che desiderano “solo” questo, benvenute nel club. Ma certe fortune capitano solo ad alcune e il più delle volte neanche tutte insieme. Chi ha ciglia chiare o sopracciglia sottili, però, non deve demoralizzarsi perché ci sono tanti rimedi per avere le caratteristiche dei sogni. Attenzione, non è semplice, ma tutto si può fare. Purché si abbia costanza e determinazione. Sapevate per esempio che anche le ciglia e le sopracciglia,

come i capelli, risentono dei cambi di stagione? Ebbene, che aspetti a dare una mano alle tue ciglia e sopracciglia per farle diventare splendide, lunghe, folte e perfette? Come si legge su Donna Moderna, tra i rimedi principali per far crescere le ciglia, c’è quello a base di olio di oliva e olio di mandorle. Se il primo irrobustisce le ciglia, il secondo le nutre in profondità. Come usare questo mix. Continua a leggere dopo la foto

















Applica il composto sulle ciglia con un pennello e lascia agire 20 minuti. Quasi sicuramente le vostre ciglia assorbiranno l’olio e non sarà necessario risciacquare. Altrimenti fatelo. Ripeti l’operazione 2 volte alla settimana per 4 settimane e resterai senza parole. Altro rimedio per ciglia meravigliose è l’olio di ricino che rinforza e allunga le ciglia. Ricco di vitamina E, stimola anche la circolazione nella zona in cui viene applicato. Applicalo sulle ciglia con un pennellino prima di andare a letto. Continua a leggere dopo la foto















E per le sopracciglia? Anche per loro va bene l’olio di ricino (10 ml) mischiato a 2 ml di acido gallico. Mescola i due ingredienti e applicali con l’aiuto di un pennello sulle sopracciglia, lascia agire tutta la notte e al mattino lava con acqua tiepida. Ma c’è dell’altro. Anche l’albume d’uovo è un toccasana per le sopracciglia (ma anche per le ciglia). Ricco di flavonoidi, l’albume ispessisce le ciglia e dà corpo alle sopracciglia. Continua a leggere dopo la foto











Come funziona? Basta applicare l’albume direttamente su ciglia o sopracciglia e il gioco è fatto. Più semplice di così… Sappiatelo: la sensazione non è proprio speciale visto che si percepirà molto l’appiccicaticcio ma per 20 minuti si può sopportare no? Passato il tempo di posa, si può risciacqua. Ripeti per tre giorni consecutivi all’inizio e poi una volta a settimana come mantenimento.

