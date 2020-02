Il nostro viso è il nostro biglietto da visita, ciò che gli altri vedono di noi come prima cosa. Il nostro viso è prezioso e dobbiamo tenerlo da conto, trattarlo bene e curarlo nel miglior modo possibile. Ma come ci si può prendere cura del proprio viso giorno dopo giorno senza commettere errori? La cosa importante è dedicare al viso del tempo: le cose fatte di fretta non vanno bene. Se vogliamo vedere dei risultati dobbiamo fare con calma. Sì, è vero, la vita quotidiana di tutti noi è una giungla di impegni, orari e incastri.

Ma è anche vero che di viso ne abbiamo uno e dobbiamo trattarlo al meglio. Dunque, ecco alcuni consigli importanti per avere un viso perfetto. In realtà, basta meno di quello che crediate per avere un viso curato e una pelle perfetta. Intanto dobbiamo capire che tipo di pelle abbiamo, poi ci comporteremo di conseguenza. La pelle grassa ha bisogno di determinate cure che sono diverse da quelle che servono a una pelle secca.

















Altra cosa fondamentale per avere un bel viso è la pulizia. Pulire il viso in profondità significa eliminare le impurità che, pian piano, portano alla formazione di imperfezioni. Se avete la pelle grassa o mista, dovete utilizzare prodotti per l'eccesso di sebo; se avete la pelle secca, dovete usare prodotti delicati che non la aggrediscano. Fondamentale è la fase dell'idratazione, che segue quella della pulizia.















L'idratazione va fatta la mattina e la sera. Non bisogna dimenticarsene mai. Sembra banale ma non è lo è: già pulizia e idratazione basterebbero a tenere a bada l'invecchiamento. Anche in questo caso è importante che la crema sia adatta al tipo di pelle. La pelle va inoltre sempre protetta dal sole il quale accelera la comparsa di segni di invecchiamento come le rughe e le macchie.









Altra cosa importante per avere un viso perfetto è: non toccarlo? Quante volte durante la giornata ti metti le mani in faccia? Sbagliato. Le mani accumulano grasso e agenti contaminanti che ostruiscono i pori del viso. E sai cosa significa? Che toccarsi il viso fa venire l’acne. Da evitare assolutamente sono anche i vari “schiacciamenti” di brufoli e punti neri. Anche l’acqua è una mano santa per una pelle perfetta. Ricordati di berne almeno un litro e mezzo al giorno. Sì, anche se non hai sete.

