Hai la pelle grassa, con i pori dilatati e non sai più come tenere a bada il lucido? Non siete le sole. Lo sappiamo, la pelle grassa può essere fonte di disagio e imbarazzo e nulla sembra funzionare. Per tutte voi che avete la pelle grassa, però, una buona notizia: la vostra pelle reggerà meglio al tempo. Il che significa che le vostre rughe arriveranno più tardi e saranno meno marcate. Certo, questa è una buona notizia nel lungo periodo. Ma nel breve periodo come la mettiamo?

Come facciamo a eliminare quel lucido e a tenere a bada la pelle grassa? Innanzitutto una cosa molto importante è curare la pelle con una corretta detersione quotidiana. Il viso va lavato con acqua e un sapone specifico al mattino e la sera va struccata accuratamente (i residui di trucco rimangono intrappolati nei pori) poi, ovviamente, due volte al giorno, va applicata una buona crema idratante. Di quelle specifiche per le pelli grasse. E fin qui ci siamo.

















Importante è scegliere un prodotto sebo-regolatore, in grado di ridurre la secrezione di sebo della pelle, limitando l'effetto lucido. Oltre a queste buone regole, ci sono però delle "terapie d'uro" che funzionano alla grande. Una di queste è a base di aloe vera. Il gel di aloe vera, che può essere acquistato in tubetto o estratto direttamente della pianta, idrata la pelle e al contempo assorbe il grasso. Perciò, se le creme sono tutte troppo "grasse" per la tua pelle, puoi provare a usare il gel di aloe vera.















Un altro rimedio naturale per purificare la pelle grassa è l'aceto di vino bianco. Come usarlo? Applicalo sul viso come se fosse un tonico, fallo prima di andare a dormire. Oltre a essere un ottimo tonico, è anche astringente quindi perfetto per la tua pelle grassa. Inoltre aiuta anche a ridurre i pori dilatati. Ma non è tutto: c'è dell'altro! Anche il succo di limone è un valido alleato contro la pelle grassa e lucida. Ecco come usarlo.









Gli agrumi sono perfetti per la pelle grassa grazie alle loro proprietà disinfettanti e astringenti. Vediamo come usare il limone: mescola in parti uguali acqua e succo di limone. Applica il tonico sul viso con un batuffolo di cotone e sciacqua prima con acqua calda poi con acqua fredda. Il limone seguito da un piccolo choc termico è perfetto per la pelle grassa. Prova e vedrai.

