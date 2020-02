Ah, che orrore il tempo che passa. Ci ricorda che invecchiamo, che invecchiamo sempre più velocemente (almeno così ci sembra) e che non c’è modo di tornare indietro. Quelle rughe che ci ricoprono il volto poi e ci fanno sentire delle babbione. Ci sono delle rughe, però, che ci pesano più delle altre. Sono le odiose zampe di gallina, cioè, per chi non le conoscesse (beate voi) quelle che si formano ai lati degli occhi a causa delle costanti espressioni facciali. Non solo:

la zona del contorno occhi è quella più delicata e soggetta a rughe anche perché in quell'area viene prodotto meno collagene. Perché ve ne parliamo? Perché oggi vi suggeriamo alcuni rimedi naturali per sbarazzarvi delle zampe di gallina. In modo completamente naturale. Il primo rimedio è a base di aloe vera il quale, se applicato con costanza, appiana le rughe e favorisce l'idratazione del viso. Come si prepara il rimedio.

















Ti servono 1 cucchiaio di gel di aloe vera (15 gr) e un cucchiaio di olio di mandorle. Mescola i due ingredienti fino a ottenere una crema, applica il composto sul viso pulito e lascia in posa 30 minuti. Ripeti l'operazione tutte le sere e dopo qualche settimana noterai un netto miglioramento. Altro rimedio naturale topo contro le zampe di gallina è quello a base di uovo e cetriolo. Si tratta di ingredienti molto nutrienti e molto efficaci sulle rughe.















Cosa ti serve? 1 albume d'uovo e mezzo cetriolo. Preparazione: sbuccia mezzo cetriolo e mettilo nel frullatore insieme all'albume d'uovo. Ora che hai un composto omogeneo spalmalo sul contorno occhi e lascia in posa fin quando non si asciuga. Ora risciacqua e applica una buona crema idratante. Conserva in frigo e usalo ogni giorno. Un rimedio speciale contro le zampe di gallina è a base di avocado.









Cosa ti serve? ½ avocado maturo, 1 cucchiaino di olio di cocco (5 gr). Prendi la polpa dell’avocado e mischiala con l’olio di cocco, ora applica la pasta ottenuta sul contorno occhi e massaggia. Lascia agire 30 minuti e sciacqua con acqua tiepida. Ripeti tre volte a settimana. I risultati ti lasceranno davvero a bocca aperta.

