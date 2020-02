Il tempo passa. E va veloce. Ce ne accorgiamo giorno dopo giorno quando, quando guardando il nostro viso notiamo ogni volta un piccolo segno nuovo. Una ruga in più. È la nostra storia, anche quella ruga. Ma è anche qualcosa che ci fa sentire meno belle. E allora perché non prenderci cura di noi stesse preparando delle ‘pozioni’ anti-rughe con gli ingredienti che abbiamo in casa? Le ricette della nonna hanno sempre un certo fascino e, visto che perle rughe le abbiamo provate praticamente tutte, perché non provare anche queste?

Ne vale la pena. Ecco 5 rimedi della nonna per appianare le rughe, avere una pelle più bella, liscia e luminosa e piacerci di più. Lo sapevi che con il lievito di birra si può preparare una maschera per ringiovanire la pelle? Cosa ti occorre: mezzo bicchiere di yogurt bianco, un cucchiaio di lievito di birra in polvere e uno di succo fresco di mela. Mescola gli ingredienti fino a ottenere una cremina. Mettila sul viso e lasciala in posa almeno 15 minuti poi risciacqua e metti una buona crema idratante.

















Questo rimedio è particolarmente efficace sulle pelli spente, stanche e con le rughe. Prova questa maschera meravigliosa e a costo zero e vedrai come ti piacerai. Altro rimedio della nonna per una pelle da star e senza ombre di rughe sono gli oli essenziali. Anche l'olio d'oliva è perfetto. Gli oli nutrienti sono emolliente e antiossidanti. In più hanno tanta vitamina E e vitamina A e, se usati sulle zone con più rughe, fanno davvero la differenza. Se hai rughe profonde, prova l'olio di rosa mosqueta, ma vanno benissimo anche l'olio di Karitè e quello di Jojoba.















Terzo rimedio bomba per una pelle senza rughe è il miele. Prepara questa maschera ogni 15 giorni e non te ne pentirai. Mescola del miele tiepido, qualche goccia di limone e olio di semi di girasole, applica sul viso e lascia in posa per 30 minuti. Poi sciacqua con acqua tiepida. La tua pelle sarà morbida, tesa ed elastica. Quarto rimedio: l'acqua di rose. Applicata a fine giornata, tonifica la pelle e le dona freschezza. Puoi anche preparare un tonico da sola.











Prendi basilico, rosmarino oppure lavanda, tè e camomilla, metti a bollire in un pentoline e lascia in infusione per 30 minuti. Poi filtra e usa il tonico tamponando la pelle. Ultimo rimedio per una pelle senza rughe è l’amido di mais, un sapone non sapone che va bene anche per la pelle dei bambini. Come si usa: prendine una manciata, aggiungi un po’ di yogurt, e scioglilo leggermente quando sei sotto la doccia. Passalo sul viso e la tua pelle sarà perfettamente pulita senza seccarsi.

