Dimagrire con il limone bollito: un corpo magro, sgonfio e libero dalle tossine. Ecco come usarlo

Per dimagrire le abbiamo provate tutte. O quasi. Anche voi siete nella stessa barca? Allora oggi vi vogliamo proporre qualcosa che forse non conoscete ancora. Ovvio, si tratta di un rimedio per dimagrire. Di quelli che funzionano davvero e agiscono in fretta. Ci guadagna in generale tutto l’organismo perché con questo metodo il corpo si depura e si libera dalle tossine in eccesso. Di che si tratta? Del limone bollito, un rimedio per dimagrire velocemente e “spurgare” l’organismo.

Il limone è un agrume ricco di elementi nutritivi che sono un toccasana per la salute. Tra l’altro il limone è un ottimo rimedio per perdere peso. Non solo la polpa, anche la buccia del limone è molto preziosa in questo senso. Ovviamente, però, cruda è immangiabile: la scorza del limone è molto amara e si digerisce con estrema difficoltà. E allora come possiamo usarla? Semplice, dobbiamo bollirla. E non solo la buccia. Continua a leggere dopo la foto

















Il limone va bollito tutto, per preparare la bevanda brucia grassi che elimina le tossine dal corpo. Come si prepara la bevanda in questione? Fate bollire tre limoni tagliati a metà in una pentola d’acqua per almeno tre minuti. Passati i tre minuti, filtrate il liquido e bevetelo. Consumate questa bevanda di mattina al risveglio prima di colazione o la sera prima di andare a letto. Potete consumarla calda o fredda, tanto non perde le sue proprietà benefiche. Continua a leggere dopo la foto















Ma quali sono i vantaggi di consumare questa bevanda? L’acqua (specie quella calda) aiuta a idratare l’organismo e risveglia le funzioni vitali. In questo modo ci sentiamo subito più attivi e pimpanti. La pectina presente nella buccia del limone attenua il senso di fame, favorisce la digestione e aiuta a ridurre il colesterolo nel sangue. Se consumate la bevanda a stomaco vuoto, non solo eliminate dal corpo le tossine, ma rafforzate tutto il sistema immunitario. Continua a leggere dopo la foto









Non solo: fa andare di corpo con regolarità e mantiene la pancia sgonfia a piatta. Ma non è ancora finita: la bevanda a base di limone bollito tiene a bada la cellulite, stimola la diuresi e fa tornare snelli in breve tempo. Ovviamente la bevanda, per avere i suoi effetti, va accompagnata a un po’ di movimento fisico e una dieta sana e ricca di vitamine e sali minerali. Se volete bruciare i grassi più velocemente aggiungete alla bevanda anche un pezzetto di zenzero.

Dimagrire con il cavolo viola: perdere peso non è mai stato così semplice. Tutte le proprietà di un ortaggio speciale