In forma perfetta con la “dieta di Brooke Shields”: come perdere 2 kg in 4 giorni

Avete presente Brooke Shields? Gli uomini di tutto il mondo hanno perso la testa per lei quando è apparsa per la prima volta nel film Laguna Blu. Da allora la fama della splendida attrice che oggi ha 54 anni è sempre cresciuta. La Shields, nata il 31 maggio 1965, ha ancora un fisico da fare invidia alle ventenni e giustamente, su Instagram, posa in costume con grande naturalezza. Per lei il tempo sembra essersi fermato… Si era visto da quando era una bambina che la sua carriera sarebbe stata brillante. Pensate che aveva solo 11 mesi quando divenne una modella, mentre a 14 anni lavorava già per la celebre agenzia di moda Ford. A 12 anni recitò in Pretty Baby, interpretando il ruolo di una giovanissima prostituta (il film scatenò moltissime polemiche).

La vita di Brooke Shields, sempre sotto i riflettori, è cambiata quando ha incontrato l'attuale marito cioè lo scrittore Chris Henchy. Da allora è comparsa in poche selezionatissime campagne pubblicitarie, presenzia spesso alle sfilate di stilisti suoi amici ed è apparsa qualche volta in tv. Ma su Instagram vediamo i suoi scatti meravigliosi. Ma come fa a essere così in forma?









La modella segue la dieta “Brooke Shields” e per noi comuni mortali è davvero una bella notizia. La dieta in questione è tra le più veloci in circolazione e permette di perdere 2 kg in 4 giorni. Essendo una dieta molto restrittiva, meglio evitare di seguirla per più di 4 giorni: il fisico potrebbe avere ripercussioni. Ma vediamo nel dettaglio la dieta.

Primo giorno: colazione con un bicchiere di succo d'arancia e 2 fette di pane tostato con confettura di frutta. Pranzo: crema di verdure (broccoli, carote e spinaci) con pasta. Merenda: crema di formaggio e un caffè con latte scremato. Cena: petto di pollo alla griglia, insalata verde con pomodorini condita con un filo di olio.





Secondo giorno: colazione con un bicchiere di latte scremato e cereali integrali e 2 fette biscottate con miele. Pranzo: zuppa di fagioli neri e pane, insalata verde e radicchio condita solo con un filo di olio. Merenda: una porzione di torta di uva e cannella e un tè o caffè. Cena: pesce alla griglia, insalata verde e una porzione di riso bollito.

Terzo giorno: colazione con una porzione di torta di frutta e un tè o caffè. Pranzo: zuppa di verdure (broccoli, carote e spinaci) con pasta e spinaci lessi. Merenda: un uovo alla coque, crema di formaggio e un caffè con latte scremato. Cena: petto di pollo senza pelle alla griglia, insalata verde e pomodorini.





Quarto giorno: colazione con una fetta di melone e un tè verde. Pranzo: braciola di maiale, panino al formaggio alla griglia e una fettina sottile di prosciutto. Cena: pollo alla griglia, insalata verde e radicchio. Come abbiamo già detto, la dieta di Brooke Shields è una dieta molto restrittiva: prima di seguirla, meglio chiedere il parere del medico.

