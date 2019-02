Dieta di marzo: i cibi più gustosi che ti fanno perdere 2 chili in poco tempo

La primavera si avvicina e la nostra voglia di metterci in forma si fa sempre più intensa. Che ne dite di seguire la dieta di marzo, un regime alimentare detox che vi fa perdere 2 chili in poco tempo? La dieta di marzo è una dieta che sfrutta le proprietà e i benefici della frutta e della verdura di stagione. In fondo, ora che le belle giornate si avvicinano, sentiamo sempre di più l’esigenza di depurare il corpo, eliminare i chili in eccesso, tornare ad amarci. La dieta di marzo, quindi, è la dieta perfetta: depura e fa bruciare molte calorie.

Ma vediamo nel dettaglio cosa si mangia: intanto gli ortaggi, praticamente tutti quelli di marzo. Per esempio? Gli spinaci, che sono ricchi di ferro e calcio, da mangiare crudi oppure cotti, conditi con un filo d'olio extravergine d'oliva e una spruzzata di succo di limone. Perfetti anche gli agretti: hanno poche calorie, depurano l'organismo, hanno un effetto diuretico, eliminano la ritenzione e aiutano a far dimagrire glutei e cosce.









Ovviamente, sulla tavola di chi segue la dieta di marzo non devono mancare i broccoli, la cicoria, il cavolfiore. Ma neanche gli asparagi, i carciofi, la cicoria: si tratta di tutti ibi profondamente depurativi che sono perfetti per eliminare le tossine e velocizzare il metabolismo. Nella dieta di marzo non deve mancare neanche la frutta. Tra i frutti che favoriscono il transito intestinale: kiwi, mele e pere. Per fare il pieno di vitamina C, poi, meglio non farsi mancare pompelmi, arance, mandarini.









Anche le fragole sono frutti da consumare in abbondanza: sono perfette per riattivare la circolazione e drenare i liquidi in eccesso. Non fatevi mancare la frutta secca, i legumi, i cereali integrali, la carne bianca e il pesce. Ricordati di consumare anche i probiotici, che riattivano il metabolismo e favoriscono la perdita di peso. Insomma, sei pronta per seguire questa dieta che oltre a depurarti ti farà anche perdere due chili? Ti spieghiamo come funziona.

Come funziona la dieta di marzo? La giornata inizia con uno yogurt bianco, accompagnato da una mela e un kiwi. A pranzo consumate un piatto di spaghetti integrali con salmone e asparagi, a seguire verdure miste al vapore. A cena invece concedetevi una minestra di legumi e ortaggi.

