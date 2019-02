Dieta Cram. Dimagrire, sgonfiare, depurare il corpo in 3 giorni si può. Come funziona

Avete mai sentito parlare della dieta Cram? Si tratta di una dieta che fa dimagrire, sgonfia la pancia e aiuta a combattere i problemi intestinali. La dieta Cram, infatti, non solo fa perdere i chili di troppo ma aiuta anche a depurare l’organismo. La dieta Cram si ispira alla dieta Brat, una dieta che è tornata in voga negli ultimi tempi ma che ha una lunga storia visto che veniva usata in tempi antichi in America Latina.

Prima di addentrarci nella dieta Cram, vediamo di capire quali sono le caratteristiche della dieta cui si è ispirata, la dieta Brat. Il nome BRAT deriva dalle iniziali dei quattro elementi chiave che definiscono questo regime alimentare. B indica banane, R indica il riso, A indica la mela (apple in inglese), mentre T indica il toast, ossia il pane tostato. In che consiste la dieta? Semplice, per 3 giorni si possono assumere solamente questi alimenti. La giornata inizia con una banana accompagnata da pane tostato con un filo di miele. A pranzo è previsto riso in bianco condito con erbette e olio extravergine d'oliva, mentre a cena è previsto pane tostato con zuppa di verdure di stagione.









La dieta Cram è una dieta Brat che è stata "arricchita". Entrambe le diete, essendo piuttosto restrittive, vanno seguite per periodi molto brevi onde evitare di andare incontro a carenze alimentari. Ma quali cibi si possono consumare se si segue la dieta Cram? I cereali, il riso, la mela (soprattutto il succo) e il latte. Il termine CRAM infatti sta per: cereali, riso, apple (che vuol dire mela) e milk (ossia latte). Ma capiamo perché proprio questi alimenti.









I cereali e il riso migliorano il transito intestinale e forniscono il giusto quantitativo di carboidrati e fibre. Le mele, invece, sono ricche di sali minerali e vitamine, mentre il latte è una fonte importante di proteine. La dieta Cram va seguita per 3 giorni. Saranno 3 giorni "duri" perché si potranno assumere solo ed esclusivamente gli elementi che vi abbiamo elencato. Nora bene: è importante bere ogni giorno almeno due litri d'acqua per eliminare le tossine in eccesso.

Come funziona la dieta Cram. Si inizia al mattino con un bicchiere di succo di mela per fare il pieno di sali minerali. Insieme al succo si possono consumare due fette biscottate integrali e un bicchiere di latte. A pranzo mangiate del riso in bianco condito con un pizzico di zenzero e limone, mentre a cena potete mangiare pasta integrale con olio extravergine d’oliva e basilico. La mela, cotta o cruda, va mangiata a merenda. Se preferite, potete bere un bicchiere di latte parzialmente scremato, senza lattosio se siete intolleranti.

