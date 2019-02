La ricetta con limone e cannella per dimagrire che sta conquistando il mondo

Le diete e le terapie dimagranti richiedono il raggiungimento di specifici obiettivi e la modifica dello stile di vita, ad esempio con l’assunzione di meno calorie e una regolare pratica di attività fisica. Se le modifiche dello stile di vita da sole non sono sufficienti, alcuni pazienti potrebbero ricorrere alle terapie farmacologiche ed all’intervento chirurgico. Porsi obiettivi di dimagrimento realistici è un primo passo importante per dimagrire davvero e, soprattutto, mantenere i risultati della dieta nel tempo.

Per gli adulti questo significa in genere, per esempio, puntare a perdere dal 5 al 10 per cento del peso nell'arco di sei mesi; questo è già sufficiente a ridurre il rischio di coronaropatia e di altre patologie cardiovascolari. Superato questo periodo, se siete riusciti a mantenere il risultato per almeno sei mesi ma siete ancora in sovrappeso od obesi, potete pensare di dimagrire ancora un po'.









Il modo migliore per dimagrire è procedere con calma, perdere mezzo chilo o un chilo a settimana è fattibile e sicuro, e vi aiuterà a mantenere i risultati. Vi darà anche il tempo di modificare il vostro stile di vita rendendolo più sano. In rete sta spopolando una ricetta di una bevanda (a base di limone e cannella) che aiuta a dimagrire. Cannella e limone è una delle combinazioni più utilizzate nella medicina naturale. Entrambi costituiscono una risorsa naturale semplice, ma di grande efficacia.









Se siete abituati ad assumere integratori vitaminici per rafforzare le difese immunitarie al cambio di stagione, vi consigliamo di sostituirli con questa bevanda, che vi aiuterà anche a perdere peso. Questo agrume curativo e questa spezia millenaria formano insieme una risorsa unica e ricca di sostanze salutari in grado di promuovere il benessere senza causare effetti secondari. Ecco gli ingredienti per preparare la ricetta dimagrante a base di limone e cannella.





acqua 250ml, il succo di mezzo limone, 1 cucchiaio di miele puro (se si ha il diabete non utilizzare il miele), 1 cucchiaino di cannella. Preparazione:Far bollire l’acqua e lasciarla raffreddare un po’; aggiungere il succo di limone, la cannella e il miele; mescolare bene con un cucchiaio; Si può bere questo tè caldo o freddo, ma a digiuno; Se vi piace, prendetene un secondo bicchiere prima di cena. Consumare questo tè ogni giorno fino a raggiungere il peso desiderato. È necessario associare a questo trattamento, una dieta sana e esercizio fisico.

