Hai mai sentito parlare di dieta integrale? Si tratta di un regime alimentare che promette di far perdere 3 chili in una settimana. Seguendo la dieta integrale è possibile dimagrire in poco tempo senza però rinunciare al gusto. I cibi integrali – ovviamente come avrete capito dal nome essi sono parte integrante della dieta – sono una mano santa per il corpo. Fanno bene, ristabiliscono l’equilibrio e fanno anche dimagrire. La dieta integrale non è troppo rigida e prevede il consumo di pane, pasta, riso e pizza. Ovviamente tutto integrale.

Ma come è possibile dimagrire assumendo tutti questi carboidrati? Il segreto per rendere questi alimenti light è quello di abbinarli alle verdure. In questo modo si fa il pieno di fibre, l'intestino viene risvegliato e il metabolismo si riattiva. Così si bruciano le calorie più in fretta e si dimagrisce in poco tempo. Cosa c'è da sapere. I cereali integrali contengono le fibre e delle sostanze bioattive (fitosteroli e polifenoli), antiossidanti e composti essenziali che aiutano a proteggere l'organismo da malattie cardiovascolari e tumori.











Un segreto per restare in forma e non ingrassare? Per fare il pieno di benessere e perdere sino a tre chili, scolare la pasta al dente. Già. Scolando la pasta sarà facile ridurre la quantità di amido assunto e non si innalzerà l'indice glicemico. Dite la verità, questa non la sapevate… Gli alimenti integrali vanno sempre accompagnati ad ortaggi di stagione ricchi di sali minerali e vitamine che contrastano la ritenzione e aiutano a eliminare il grasso in eccesso.









Questa dieta è molto efficace e fa perdere peso in breve. Ma non tutti possono seguirla. Infatti un consumo eccessivo di cibi integrali può avere qualche effetto collaterale, soprattutto per chi soffre di carenza di ferro, chi ha problemi di stitichezza cronica, colite e diverticolosi. Se avete intenzione di seguire questa dieta, chiedete prima consiglio al vostro medico. Ma come funziona la dieta integrale?





La giornata inizia con tre fette biscottate integrali con un po’ di miele, accompagnate da uno yogurt bianco e un frutto. A pranzo concedetevi un piatto di spaghetti integrali con pomodorini freschi e basilico, mentre come contorno scegliete delle verdure al vapore. A cena consumate una zuppa di legumi con crostini di pane integrale. Come spuntino si consiglia di consumare frutta secca oppure uno yogurt greco.

