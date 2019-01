La dieta fast, o dieta 5:2, col suo menù settimanale praticamente libero, ha riscosso da subito un grandissimo successo in tutto il globo. Questa dieta, divenuta popolare in Gran Bretagna, è stata creata da Michael Mosley, esperto di medicina della Bbc, in collaborazione con la giornalista Mimi Spencer. Il regime dimagrante è stato sviluppato e testato grazie all’esperienza diretta di Mosley che nel 2012 realizzò un documentario per raccontare gli effetti del digiuno e della restrizione calorica sull’organismo.

Si basa su un principio semplice, efficace e salutare: basta ridurre le calorie per 2 soli giorni alla settimana, continuando a mangiare come al solito negli altri 5. È il principio del "digiuno intermittente" o della "restrizione calorica". Come dimostrano le più recenti ricerche cliniche, la Dieta Fast non solo fa perdere i chili di troppo, ma è benefica per la salute poiché riduce i rischi di gravi patologie come diabete, disturbi cardiovascolari e forme tumorali.











Inoltre la Dieta Fast non fa perdere massa muscolare, non deprime l'umore, tiene sotto controllo colesterolo e glicemia, e migliora le abitudini alimentari. A ogni modo in molti sono concordi che questa dieta consente di perdere 10 kg. Gli autori partono dal presupposto che l'uomo non sia stato storicamente in grado di fare un elevato numero di pasti al giorno (si parla chiaramente dell'uomo delle società occidentali), e che di conseguenza il corpo è abituato a trascorrere lunghi periodi senza mangiare nulla.













Nota anche come dieta 5:2, prevede 5 giorni a settimana in cui si può mangiare normalmente assumendo tutti gli alimenti senza alcuna eccezione e due giorni di restrizione calorica. Le due giornate ipocaloriche devono essere caratterizzate dall'assunzione di un quarto dell'abituale approvvigionamento calorico ovvero 600 calorie (250 a colazione e 350 a cena). Ognuno è libero di scegliere quali giorni della settimana sono più convenienti da dedicare al digiuno ma è importante che questi non siano consecutivi.







Il principio base della dieta fast è che l’uomo si è sviluppato nel corso dei millenni in condizioni di restrizione calorica e non nell’abbondanza alla quale siamo abituati oggi e che quindi il digiuno deve essere una condizione favorevole per lo sviluppo umano. Inoltre è stato scientificamente provato che negli animali il digiuno rende più alta l’aspettativa di vita.

