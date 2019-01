Dieta lipofidica, acceleri il metabolismo e perdi fino a 20 kg

L’anno nuovo è iniziato con tanto freddo e pure con tanti chili in più. Ecco perché stiamo cercando il metodo più efficace per dimagrire. Avete mai sentito parlare di dieta lipofidica? Si tratta di una dieta che accelera il metabolismo e fa perdere fino a 20 chili. La dieta in questione ha spopolato in Spagna da qualche tempo è arrivata anche nel nostro Paese. La dieta lipofidica prevede un menù piuttosto restrittivo e regole alimentari molto rigide che vanno seguite alla lettera. Ecco perché la dieta va seguita sotto stretto controllo del medico.

È sconsigliata a chi assume alcuni medicinali, ma anche per i soggetti che soffrono di ipertensione e diabete, donne incinte e donne che allattano. La dieta fa perdere dai 20 ai 30 chili in quattro mesi. Ma come funziona? Una delle regole principali della dieta lipofidica è quella di consumare esclusivamente alimenti naturali, cioè non processati.











No categorico ai cibi in barattolo, agli alimenti che contengono sale, grassi e dolcificanti. Cosa si può mangiare? Sono ammesse carni bianche magre, ma anche carne rossa e pesce. L'importante è che tutti i cibi siano cucinati senza grassi. Gli alimenti possono essere bolliti, cotti alla piastra o al vapore. E i latticini? Sì, sono ammessi. Ma devono essere senza lattosio. Vanno bene anche gli albumi e le verdure.













Tra le migliori da scegliere: lattuga, spinaci e verza. Per quanto riguarda la frutta, la dieta lipofidica richiede una maggiore attenzione, visto che gli alimenti con un alto tasso di zuccheri vanno eliminati. Quindi essa va consumata con molta moderazione. Secondo i creatori di questa dieta, per perdere i 20 kg promessi, è necessario eliminare alcune proteine, come il salmone e gli affettati. Vanno ovviamente aboliti l'alcol e i dolci. Tra i cibi vietati, le banane, il melone, l'ananas e i fichi, mentre per le verdure dovrete eliminare il cavolfiore, le carote, i cetrioli e le melanzane.







Tra gli alimenti da eliminare anche pane, pasta e tutti i prodotti da forno. La dieta lipofidica è in due fasi. La prima dura quattro mesi ed è dura perché sia voi che il vostro corpo dovrete abituarvi al nuovo regime. La buona notizia: è necessario mangiare ogni due ore per attivare il metabolismo ed eliminare i rotolini di grasso. Terminata questa fase si può seguire un periodo di mantenimento che dura altri quattro mesi. Nella dieta vengono reinseriti tutti gli alimenti ma in quantità moderate. Chiedete al vostro medico.

