Bere molta acqua, che è la risorsa più preziosa della vita, fa bene. È indispensabile per il mantenimento e la promozione della salute e del benessere. Non a caso gli esperti consigliano che, mediamente, le persone dovrebbero assumere ogni giorno, anche attraverso i cibi, circa 2,5 litri di acqua. Essere bene idratati, infatti, ha molti vantaggi e aiuta anche a controllare la quantità di calorie che ingeriamo e di conseguenza il peso.

Ci hanno anche sempre detto che fa bene bere acqua appena svegli, prima di fare colazione, ma attenzione: non dovreste non fare l'errore di bere quella lasciata in un bicchiere sul comodino la sera prima ma scegliere acqua fresca di rubinetto o dentro una bottiglia chiusa. Sicuramente è un gesto che viene spontaneo quello di aprire gli occhi e dissetarsi subito, ma bisognerebbe evitarlo. Se, infatti, è verissimo che bere la mattina a digiuno è un bene per il nostro organismo, allo stesso tempo bisogna fare attenzione a quello che beviamo e come lo beviamo.











L'acqua che lasciamo sul comodino per comodità è infatti esposta all'aria e può contaminarsi. È come mangiare una pietanza lasciata per 8 ore all'aria. Scommettiamo che non tutti lo farebbero. Quindi, allo stesso modo, non è una buona abitudine bere l'acqua che si è lasciata per 6-8 ore a portata di mano, accanto al letto, perché piena di micro batteri, senza contare gli acari che durante la notte potrebbero essersi depositati proprio lì.













Un indicatore importante in tal senso è il sapore. Se l'acqua è stata contaminata avrà un sapore diverso, più forte del solito. La soluzione è semplice: invece del bicchiere, basterebbe tenere sul comodino una bottiglietta d'acqua ben chiusa da utilizzare all'occorrenza o, ancora meglio, alzarsi e bere acqua fresca. Vale la pena ribadire, a questo proposito, che come consigliano molti, l'ideale sarebbe prepararsi un bel bicchiere di acqua tiepida e succo di limone.







Questa abitudine al risveglio, sempre prima di fare colazione, è considerata da molti un toccasana e anche un elisir di bellezza. Tra le altre, ha proprietà disintossicanti, depura l’organismo, favorisce la digestione, stimola il metabolismo e fa bene anche alla pelle. Ricordatevi però di usare il succo di un limone fresco, acqua tiepida (non bollente) e di bere la bevanda ‘espressa’, non deve essere cioè preparata prima e conservata.

