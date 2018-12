Il Natale si avvicina e hai paura che mangerai troppo? Vorresti arrivare in forma al Natale e sentirti meno in colpa se poi mangerai tanto? Segui la dieta dei 3 giorni che ti fa perdere, in 3 giorni appunto, fino a 4 kg.

Dimagrire in pochissimo tempo è un po' il sogno di tutte le donne. Per raggiungerlo però spesso vengono proposti programmi alimentari squilibrati e dannosi. La dieta dei tre giorni invece non solo funziona, è anche perfetta per evitare l'odiatissimo effetto yo-yo. In vista delle feste, durante le quali mangerai di più, potresti correre ai ripari, seguendo questa dieta che sgonfia la pancia, elimina le tossine e ti fa tornare in forma in tempi record. Ovviamente si tratta di una dieta che prevede diverse rinunce. Tre giorni, però, sono pochi e quindi si può fare. No? In fondo chi bella vuole apparire… La dieta dei tre giorni prevede un menù con poche calorie e diversi alimenti detox.











La dieta prevede l'assunzione di cibi che depurano l'organismo e favoriscono il processo di dimagrimento. Ogni giorno si devono consumare piccole quantità di carboidrati, proteine magre, frutta e verdura. Anche le porzioni devono essere piccole. Ovviamente sono vietati gli alcolici, le salse, i sughi pronti e le bevande zuccherate. Ma anche i dolci, gli alimenti grassi e i fritti. In tre giorni l'obiettivo è fare il pieno di vitamina e sali minerali. La dieta prevede anche il consumo di due litri di acqua.













Oltre all'acqua sono consigliate le tisane drenanti che sgonfiano la pancia. Esse vanno consumate dopo i pasti. Cosa molto importante: non devi mai saltare pasti e non devi consumare snack o fuoripasto. Ma andiamo al sodo: come funziona la dieta dei tre giorni? La giornata inizia con un bicchiere di acqua e limone, per risvegliare il metabolismo, migliorare il funzionamento dell'intestino e bruciare i grassi. La colazione è sempre uguale: tè verde, un frutto, uno yogurt bianco.





A pranzo potete concedervi dei carboidrati integrali, mangiando 50 grammi di riso integrale con carciofi, mentre a cena optate per 100 grammi di pollo alla piastra con erbette e contorno di broccoli. Oppure? Potete sostituire il riso con spaghetti integrali o di legumi, da condire sempre con le verdure. A cena, invece, potete consumare anche la stessa quantità di pesce oppure una zuppa di ortaggi.

